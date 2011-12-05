-56 celsede 221 sanığın savunması alındı İSTANBUL (A.A) - 05.12.2011 - Birleşen ikinci ''Balyoz Planı'' davasının 22'si tutuklu 28 sanığının 47. celsede başlanılan savunmalarının alınması tamamlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanıklardan emekli Askeri Savcı Emin Hakan Özbek, görevinin son iki yılını askeri savcı olarak tamamladığını, daha önce ise askeri hakim olarak çalıştığını söyledi. Özbek, 28 Şubat dahil, tüm darbelere karşı olduğunu ifade ederek, millet iradesiyle seçilen partiye herkesin saygı duyması gerektiğini kaydetti. Milletin oyları ile seçilen bir partiyi tehdit olarak görmediğini ifade eden Özbek, ''Karargah Evleri'' ve ''Hantepe'' baskınıyla ilgili soruşturmalarda da sivil savcılara elinden gelen yardımı yaptığını dile getirdi. Özbek, çapraz sorgusu sırasında üye hakimlerin, ''Tutuklu sanıklardan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un 'Karargah Evleri' dahil yürüttüğü bazı soruşturmalarda ağır davrandığını mı söylüyorsunuz?'' sorusuna, ''Daha hızlı davranabilirdi'' yanıtını verdi. Hakkındaki çeşitli davalarda bazı kişilerin aleyhte ifade vermesi için tehdit edildiğini belirten Üçok, Özbek'e de bu şekilde bir tehdit yapılıp yapılmadığını sordu. Özbek, kendisinin ne savcılık sorgusunda ne de başka bir aşamada herhangi biri tarafından tehdit edilmediğini söyledi. Bu arada söz alan savcı Savaş Kırbaş da, Üçok'a, ''Aleyhte ifade verilmesi için insanların tehdit edildiğini söylüyorsunuz. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu?'' diye sordu. Üçok da, ''Kime suç duyurusunda bulunayım? Zaten suç duyurusunda bulunacaklarım tehdit ediyor'' yanıtını verdi. Kırbaş ise, ''Madem suç duyurusunda bulunmadınız niçin burada bu olayı anlatıyorsunuz? Siz bu tehditten etkilenen insansınız. Niçin suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Siz bu ifadelerinizle meslektaşınızı baskı altına alıyorsunuz'' şeklinde konuştu. Savunmaların tamamlanmasının ardından taleplerin alındığı duruşma, yarına ertelendi. -Savunmalar tamamlanmış oldu- Özbek'in savunmasının tamamlanmasının ardından ikinci ''Balyoz Planı'' davasının 22'si tutuklu 28 sanığının savunması alınmış oldu. İkinci ''Balyoz Planı'' iddianamesindeki sanıkların savunmalarının alınmasına 11 Ekim 2011'de yapılan 47. duruşmada başlanmıştı. Buna göre 28 sanığın savunması bugünkü 11. celsede tamamlanmış oldu. Ayrıca, bugün savunmaların tamamlanmasıyla 16 Aralık 2010'da başlayan ''Balyoz Planı'' davası kapsamında 185'i tutuklu 221 sanığın sorgu ve savunmasının alınması 56 celsede tamamlanmış oldu. Dava kapsamında 224 sanık yargılanırken, emekli Orgeneral Ergin Saygun, hakkında yakalama kararı bulunduğu için ifadesi alınamamıştı. İddianamede sanık olarak yer alan Murat Bektaşoğlu ve Recep Yavuz ise kimlik bilgilerinde yanlışlık bulunduğu için, haklarında dava açılmamış olarak kabul edilerek, durumları savcılığa bildirilmişti.