558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatı izolasyonunun yüzde 85'i tamamlandı: Bir daha aksiyonlu film çekilmeyecek

558 yıllık Kapalıçarşı’nın çatı izolasyonunun yüzde 85’i tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi çarşının çatısında "Bir daha aksiyonlu film çekilmeyecek" dedi.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan haberine göre, Kapalıçarşı'nın çatısı, 6 yıl önce 007 James Bond serisinin Skyfall filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapmıştı. Çatıda çekilen motosikletli kovalamaca sahnelerinin ardından tarihi çarşının kiremitlerinin kırılması da çok tartışılmıştı. Aslında çarşının sorunu sadece çatıda değildi tabii. Altyapıda da ciddi sıkıntılar vardı. Her yağmurda su basan dükkânlar, delik deşik zemin döşemeleri, yerlere kadar sarkan kablolar, dökülen sıvalar, dükkânları genişletmek için kesilen kolonlar sık sık gündeme geliyor, ne var ki Kapalıçarşı bir türlü restorasyona alınamıyordu. James Bond çekimleriyle birlikte çatının zarar görmesi tarihi çarşının bir an önce restore edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış oldu. Fakat restorasyonun önünde ciddi bir engel vardı. Kapalıçarşı’nın henüz bir yönetiminin ve röleve planlarının olmaması restorasyonu mümkün kılmıyordu. Restorasyonun ilk adımı olarak 2 yıl önce çarşının yönetimi oluşturuldu. Ardından planları hazırlanarak projeye start verildi. Bir yıl kadar önce de çalışmalar çatıdan başlatıldı. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olması beklenen çatı yenileme projesi kapsamında kırık dökük kiremitler tamamen kaldırıldı, sonrasında izolasyon yapıldı ve tekrar kiremitler döşenmeye başlandı. Biz de Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’le hummalı çalışmaların yapıldığı çatıya çıktık. Başkan Demir, çalışmaların geldiği noktayı şöyle anlattı:

‘Bir daha aksiyonlu film çekilmeyecek'

“Toplam 40 bin metrekare alan var burada. İlk süreçte dökülen betonlar ve kırılan kiremitler temizlendi. İzolasyonun yüzde 85’i bitti. Kiremitlerin de yarısından fazlası döşendi. Ümit ediyorum mart ayının sonuna kadar biter. Hava şartları dışında bir engel yok.

Çatı için 10 milyon TL harcanıyor fakat görünen o ki biraz artacak bu rakam. Çarşının planıyla birlikte üstyapı için 55 milyon liralık bir maliyet var. Altyapı hariç. Bu maliyeti de devlet karşılıyor. Bacaların şekli ve kullanılacak malzeme bile çok tartışıldı. İki kuruldan geçiyor. Birincisi bizim danışma kurulumuz. Sanat tarihçilerinin, mimarların içinde bulunduğu bir kurul. Onların onayından sonra Anıtlar Kurulu onayına gidiyor ve ikinci onaydan sonra işlem başlıyor. Temmuz 2016’dan bu yana çatıda çalışılıyor. James Bond filmi yüzünden çatı zarar görmüştü ama zaten kötüydü. O film sayesinde biz çatının durumunu kamuoyuna anlatma imkânı bulduk. Ondan sonra işler daha kolaylaştı. Bundan sonra çatı bir daha böyle aksiyonlu film çekimlerine açılmayacak. Motosikletle falan olmaz ama normal filmler yapılabilir.”

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