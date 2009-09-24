552 gün 882 dakika sonra gelen gol!

Uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Eskişehirspor'un yolunu tutan Ümit Karan, hafta sonu oynadıkları Gaziantepspor maçında gol sevinci yaşadı.



Bu gol Ümit için büyük önem taşıyor, çünkü tecrübeli futbolcu, ligde tam 552 gün ve bin 892 dakikadır ağları havalandıramıyordu.

Ümit Karan, Eskişehirspor-Gaziantepspor maçının 36. dakikasında penaltı noktasına geldi ve 1,5 yıllık gol orucunu sonlandırdı. G.Saray'daki son yılında sergilediği performansla eleştirilen ve 18 lig maçında şans bulmasına rağmen koca bir sezonu boş geçen kaptan, 2007-08 sezonunun 26. haftasından sonra ilk defa ligde fileleri havalandırmayı başardı. 32 yaşındaki oyuncu, son olarak 15 Mart 2008 tarihindeki Ankaraspor-G.Saray maçının 24. dakikasında fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan 17 Ocak 2009 tarihinde Malatyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri Türkiye Kupası grup maçından sonra ilk defa gol sevinci yaşayan Karan, Eshişehirspor forması altında bu sezon 6 maça çıktı ve 494 dakika saha kaldı.