550 vekilin karizması çizildi

AKP Ankara Milletvekili Aşkın Asan, Meclis Genel Kurul Salonu’nda bulunan ceylan derisi turuncu ve kavuniçi koltukların doğru tercih olmadığını öne sürdü.

Yurt dışından gelen bir konuğunun Meclis Genel Kurulu’nu izledikten sonra, “Milletvekilleri çok sevimli; çocuk gibiler” dediğini anlatan Asan bu algının suçlusunun, “turuncu” koltuklar olduğunu iddia etti.

İngilizce’de bu tür renklere “childish”, “çocukça” dendiğine işaret eden Asan, “550 milletvekillinin, çocuk olarak algılanmalarının tek nedeni o koltuklar olabilir. Ne yazık ki, kavuniçi ve turuncu çocuk rengidir. Meclis’te normalde koyu renk olması gerekiyor. Canlı, cıvıl

cıvıl renk olmaz” uyarısında bulundu. AKP’li Asan, böylece yapıldığı günden bu yana tartışılan ve mahkemelik olduğu için halen kesin kabulü yapılamayan, TBMM Genel Kurulu’ndaki ceylan derisi koltukları, bu kez de renginden dolayı tartışmaya açtı.

'Turuncu çocuk rengi'

AKP'li Asan ABD Texas Tech Üniversitesi’nde “Öğretim Teknolojileri” alanında doktora eğitimi sırasında “Renk Psikolojisi” alanında da eğitim aldığını hatırlatarak yaklaşımının bilimsel olduğuna dikkat çekti. Kendisinin renk psikolojisini çok iyi bildiğini öne süren Asan, renkler ve anlamları konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Örneğin mavi renk, güven ve ciddiyeti temsil eder. Alman Parlamentosu, mavidir.

Bankaların çoğu mavi renk kullanır; güven verir çünkü. Mavinin içine kırmızılar koyduğunuzda hem güvenilir; hem de aktif anlamına gelir. Mesela sarı ve siyahı insanlar çok kullanmazlar; reklâmlarda çok fazla göremezsiniz, çünkü yabanarısını andırır. Zehirli bir madde varsa sarı ve siyah kullanılır orada. Yetişkini sarı renk mutlu eder mesela. Çünkü sarı güneş rengi olduğu için mutluluk veriyor. Kavuniçi ve turuncu renkleri ise mekânda çocuk renkleri olarak kabul edilir.”