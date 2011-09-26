-55 uzman yardımcısı alınacak ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, 55 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alacak. Bakanlığın personel alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında 9. dereceden boş bulunan, 55 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacak. Sınav sonucunda hukuk fakültesi mezunlarından 10, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri mezunlarından 40, İstatistik Bölümü mezunlarından 5 kişi olmak üzere toplam 55 kişi alınacak. Sınava katılabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ie İstatistik Bölümü, veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak şartı aranacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 9–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), (KPSSP103), (KPSSP53) ve (KPSSP25) puan türlerinden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının beş katı aday arasına giren adaylar sınava girebilecek. Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak, uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak şartları aranacak. Başvuru formu, bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığından veya ''www.kulturturizm.gov.tr'' adresinden temin edilebilecek. Adaylar, 14 Ekim 2011 tarihinde mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmalarını yapacak. Yabancı dil sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 19 Ekim 2011 tarihinden itibaren ''www.kulturturizm.gov.tr'' internet adresinde ve bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 21 Ekim 2011 tarihinde, mesai saatleri içinde bakanlığın Personel Dairesi Başkanlığından, fotoğraflı ''Sınav Giriş Kartı''nı imza karşılığı şahsen alması gerekecek. Yabancı Dil Sınavı tarihi, saati ve yeri daha sonra ''www.kulturturizm.gov.tr'' adresinde ve Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecek. Sözlü Sınav, 23 Kasım 2011 tarihinde saat 10.00'da Milli Kütüphane Başkanlığı'nda yapılacak.