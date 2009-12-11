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Spor

55 bin kişinin önünde işedi

Alman kaleci Lehmann maç oynanırken kale arkasındaki reklam panolarının arkasına gidip işedi. Sonra da kalesine geçti.

11 Aralık 2009 02:00

T24 - Şampiyonlar Ligi'nde geçen çarşamba günü oynanan Stuttgart-Unirea Urziceni maçının 70. dakikasında görülmemiş birşey yaşandı. Alman kaleci Lehmann maç oynanırken kale arkasındaki reklam panolarının arkasına gidip işedi. Sonra da kalesine geçti.

Lehman'ın o anı.../Video

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol yiyen, en çabuk gol atanı da gördü bu 17 yıllık tarihinde. Tabi bir de maçın son dakikasında kalesinden çıkıp serbest vuruştan gol atan kaleciyi de. Standart Liege'nin kalecisiydi bu ama ne de olsa bir Türk'tü. Sinan Bolat bizleri kıyısından köşesinden de olsa gururlandırdı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde maç oynanırken bir kalecinin reklam panosunun arkasına gidip işemesini ilk kez gördü.

Önceki gün oynanan Stuttgart-Unirea Urziceni maçının 70. dakikasında yaşandı. Herşey Mercedes-Benz Arena'nın 55 bin kişilik tıklım tıklım tribünleri önünde hemde...

Stuttgart'ın Unirea Urziceni'yi 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Alman ekibinin kalecisi Jens Lehmann, maç sırasında reklam panolarının arkasına saklanarak tuvalet ihtiyacını giderdi. 40 yaşındaki kaleci, tuvalet molası sırasında Unirea atak geliştirince, acilen kalesine dönmek zorunda kaldı. Pozisyon bitiminde hakemden sarı kart gördü.

Tecrübeli file bekçisi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, 55 bin kişinin önünde bunu yapmasının sebebinin maç sırasında hiç olmadığı kadar gergin olması olduğunu söyledi

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