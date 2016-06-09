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55 bin çocuğun sıbyan mekteplerinde eğitim gördüğü ortaya çıktı

CHP'li Usluer: 2015-16 döneminde Türkiye'nin her bölgesinde 463 ilçede tam 2 bin 53 ‘4-6 yaş Kuran kursu’ bulunuyor

09 Haziran 2016 11:45

4-6 yaş grubundaki 55 bin çocuğun sıbyan mekteplerinde eğitim gördüğü ortaya çıktı. CHP PM üyesi ve Eskişehir milletvekili Prof.Dr. Gaye Usluer, verdiği araştırma önergesinin ardından gelen veriler üzerine "Rakamlar korkutucu" dedi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre; CHP'li Usluer'in kamuoyunda "Sıbyan Mektepleri" olarak bilinen "4-6 yaş Kuran kursları" hakkında verdiği araştırma önergesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı'dan, bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bu konudaki rakamları talep etti. Usluer, Dinayet'ten alınan bilgiler kapsamında çoğunluğunun 'kaçak' olduğu bilinen sıbyan mektepleri ile ilgili olarak; ulaştıkları verilerin tahminlerinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Usluer açıklamasında, elde edilen bilgileri aktararak; “2015-16 döneminde Türkiye'nin her bölgesinde 463 ilçede tam 2 bin 53 ‘4-6 yaş Kuran kursu’ bulunmakta, bu kurslarda sadece ikisi erkek olmak üzere 3 bin 17 öğretici görev yapmaktadır. 27 bin 481'si erkek, 27 bin 866'sı kız olmak üzere toplam 55 bin 347 öğrenci yer almaktadır.” ifadelerini kullandı. 

 

"Laik ve bilimsel eğitim yara aldı"

 

Usluer, Diyanet'in bilgi notundan, ''6002 sayılı Kanun ile yaygın din eğitimi faaliyetlerinin genişletilmesi ve Kur'an kurslarındaki yaş sınırlandırmasını kaldıran kararname gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2012 tarihinden itibaren Kur'an kurslarında 4-6 Yaş Din Eğitimi Projesini başlattığı” bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Bu uygulamanın yakın takipçisi olmaya devam edeceğini belirten Usluer sözlerine şöyle devam etti:

"17.09.2011 tarih ve 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 26 Ocak 2012 tarihinden itibaren Kur'an Kurslarında 4-6 Yaş Din Eğitimi Projesini başlattığı ifade edilmiştir. Maalesef bu projenin başladığı 2012 itibariyle çok hayati olan laik, bilimsel, parasız, zorunlu, tam zamanlı okul öncesi eğitim büyük yara almıştır."

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