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BBC Türkçe

543 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 543 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç ettiği bildirildi. Son ihraçlarla birlikte meslekten men edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 390'a yükseldi.

01 Eylül 2016 21:22

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, 543 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre HSYK Genel Kurulu, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)' olarak adlandırılan soruşturma kapsamında geçici olarak meslekten uzaklaştırılan 648 hakim ve savcının daha durumunu görüştü.

Genel Kurul, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin verdiği yetki uyarınca, 543 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini duyurdu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, 2 bin 847 hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmişti.

Son ihraçlarla birlikte meslekten men edilen hâkim ve savcı sayısı 3 bin 390'a yükseldi.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde 648'i tutuklu 820 personelin ordudan ihraç edildiğini açıkladı.

Açıklama, Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi resmi hesabı üzerinden yapıldı.

Uzaklaştılan 820 kişi, subay ve astsubaylar rütbesine sahipti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 4 bine yakın askerin TSK ile bağı koparıldı.

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