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54 yaşındaki astsubay intihar etti

2002'den bu yana askeriyede intihar eden veya intihar sonucu öldüğü ileri sürülenlerin sayısı 947'ye ulaştı

31 Ocak 2013 15:05

 

Bitlis'te 10. Motorize Piyade Tugayı'nda görevli Astsubay Naci Demir, beylik tabancasıyla kalp bölgesine ateş ederek kendini öldürdü.
 
Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Demir, nedeni bilinmeyen şekilde intihar girişiminde bulunmuş ve ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.
 
Bir çocuk babası olan 54 yaşındaki Naci Demir bu sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Asker Hakları İnisiyatifi ile 28 Kasım 2012'de yaptığı görüşme sırasında son iki buçuk yılda 175 er ve erbaş, son 10 yılda ise toplam 934 er ve erbaşın intihar ettiğini açıklamıştı.
 
Asker Hakları İnisiyatifi'nin internet sitesinde yer alan intihar raporuna göre, bu tarihten itibaren 13 kişi daha kışlalarda intihar etti.
 
2002'den bu yana askeriyede intihar eden veya intihar sonucu öldüğü ileri sürülenlerin sayısı 947'ye ulaştı. (BİANET)

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