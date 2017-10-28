54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

54. Uluslararası Antalya Film Festivalinde 'En İyi Film' ödülünü Çin yapımı "Melekler Beyaz Giyer (Angel's Wear White)" filmi aldı.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali ödül töreni, EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde yapıldı.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü yine Melekler Beyaz Fiyer filmindeki performansıyla filmin başrol oyuncusu Wen Qi'ye, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü de İran yapımı Dürüst Bir Adam (A Man of Integrity/Lerd) filmindeki performansıyla başrol oyuncusu Reza Akhlaghirad'a verildi.

Festival Cumhuriyet'in kurucularına ithaf edildi

Törenin açılışında konuşan Türel, "Başrolde Sen Varsın Antalya" sloganıyla başlattıkları festivalde, öncelikle Antalya halkına teşekkür etti.

Antalyalıların geleneksel festival kortejine büyük ilgi gösterdiğini, festival tarihinde görülmemiş bir kalabalığın caddeleri doldurduğunu, 7 gün boyunca festival vadisini 70 binden fazla Antalyalının ziyaret ettiğini aktaran Türel, 42 filmin gösteriminin yapıldığı festivalde, 33 bine yakın Antalyalı sinemaseverin açık hava sineması ve salonlara akın ettiğini bildirdi.

"Belediye Başkanı festivalle uğraşır mı? Festivalde 2 yarışma olmalıydı" diye eleştirenleri sevgi ve saygıyla karşıladığını bildiren Türel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu festivali sinema endüstrimiz, özel sektörümüz gerçekleştirseydi ben çok daha mutlu olurdum. Fakat bizim 54 senelik geleneğimiz var. Ben hem bu geleneği korumak hem de Antalya'yı uluslararası hedeflere taşımak mesuliyetine sahibim."

Türel, geçen yılki festivali 15 Temmuz şehitlerine ithaf ettiklerini anımsatarak, "Bu yılki töreni de Cumhuriyetimizin kurucularına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf etmek istiyorum." dedi.

Ödüller

'Genç Jüri Ödülü' "Anne" isimli filme, Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü de "Misafir" isimli filme verildi.

Ödülünü almak için sahneye çıkan "Misafir"in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, filme destek veren herkese teşekkür etti.

Haznedaroğlu, "Bu ödülü savaştan kaçarak ülkelerini terk eden bütün mülteci çocuklara ve annelere ithaf ediyorum." dedi.

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü Şükran Aktı'ya verilirken, Jüri Özel Ödülü de "Florida Projesi" isimli filme takdim edildi. En İyi Yönetmen Ödülü ise "Dürüst Bir Adam" filmiyle Mohammed Rasoulof'a verildi.

Matt Dillon'a Onur Ödülü

Festivalin ödül törenine katılan ABD'li aktör Matt Dillon'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından "Onur Ödülü" takdim edildi.

Ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Dillon, festivalde olmanın büyük onur olduğunu ifade etti.

Dillon, "Türkiye'ye ilk defa değil ama Antalya'ya ilk defa geliyorum. Ben Uluslararası Mülteciler Derneği'nin de üyesiyim ve bir şey söylemek istiyorum. Suriyeli mülteciler için yaptıklarından dolayı Türkiye'ye gerçekten hayranım ve çok saygı duyuyorum. Dünyada her yerden fazla mülteciye Türkiye ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

Kırmızı halı

ABD'li aktör, yönetmen ve müzisyen Adrian Grenier, Akademi ve SAG ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, ABD'li aktris Lindsay Lohan, çok sayıda yerli ve yabancı aktör ile yönetmen ve yapımcı kırmızı halıda yürüdü.