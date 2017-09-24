54 kişilik otobüste 118 mülteci

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta durdurulan otobüste, çeşitli ülkelerden yurda kaçak giren yabancı uyruklu 118 kişi yakalandı.

Sivas- Erzincan karayolunda Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin yaptığı denetim sırasında Erzurum\'dan İstanbul\'a giden Yaşar Kocabaş yönetimindeki 34 UZ 1806 plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Polisin yaptığı incelemede 54 yolcu kapasiteli otobüste içinde Afganistan, Özbekistan, İran, Pakistan uyruklu 118 kaçak olduğunu tespit etti. Kaçakların üst araması polis ekiplerince yapılırken, narkotik köpeği ise çantaları aradı. Aralarında çocuk, yaşlı, kadın ve hastaların bulunduğu mültecilerden rahatsızlanan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca polis ekipleri sıcaktan bunalan mültecilere su ikramında bulundu. Otobüs şoförü Yusuf Kocabaş gözaltına alınırken, mültecilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Sivas Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği belirtildi.



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