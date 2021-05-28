53 ülkeden DSÖ'ye tepki: "Kongo'daki DSÖ ekibi hakkında cinsel istismar suçlamaları aydınlatılsın"

53 ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görevlendirilen DSÖ ekibine yönelik cinsel istismar suçlamalarını bildiği hâlde bu konuda adım atmamasına tepki gösterdi. Ülkeler, DSÖ'den cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili açıklama talep etti.

AFP'nin aktardığı habere göre, DSÖ'nün yıllık kongresine ortak açıklama gönderen ABD, Britanya, Kanada'nın dâhil olduğu 53 ülke, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını için gönderilen ekibe yönelik cinsel istismar suçlamalarına ve bu suçlamalar üzerine işlem başlatılmamasına ilişkin yanıt talep etti.

Associated Press'in bir araştırması sonucu, DSÖ yönetiminin Kongo'daki cinsel istismar vakalarından haberdar olduğu ortaya çıkmıştı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kurumun cinsel istismar suçlamalarına karşı hareket etmekte "yavaş davrandığını" kabul etti.

AP'nin haberi, 2019 yılında Kongo'da Ebola salgınıyla ilgilenmek için görevlendirilen en az iki doktor hakkında cinsel istismar suçlamalarının DSÖ üst yönetimine bildirildiğini göstermişti.