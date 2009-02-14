53 milyon insan daha da yoksullaşacak

Dünya Bankası, küresel ekonomik kriz yüzünden gelişmekte olan ülkelerde 53 milyon kadar insanın yoksul kalacağı uyarısında bulundu.



Dünya Bankası'nın raporuna göre, ekonomik kötüleşme, gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltma konusunda sağlanan kazanımların birçoğunu geri alacak.



Dünyada gelişmekte olan 107 ülkenin yüzde 40'ının küresel ekonomik krize "ziyadesiyle maruz kaldığı" tahmininde bulunan Dünya Bankası, zengin ülkelere gelişmekte olan ülkelere yardım için kurtarma paketlerinin yüzde 0,7'sini ayırmaları çağrısında bulundu.



Raporda, küresel ekonomik krizin, muhtemelen 46 milyon insanı günlük 1,25 dolar olan yoksulluk sınırının altında ve 7 milyon insanı da günlük 2 doların altında yaşamaya mahkum edeceği ifade edildi.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, yaptığı açıklamada, "Küresel kriz, birçok gelişmekte olan ülkede savunmasız insanları korumayı amaçlayan önlemler alınmazsa insani krize dönüşme tehdidi taşıyor. Dünyanın birçok yerinde banka kurtarmalara ve teşvik paketlerine odaklanılırken, yoksul insanların ekonomileri kötüleşirse buna daha fazla maruz kalacaklarını unutmamalıyız" dedi.



Dünya Bankası, birçoğu Sahra altı Afrika'sı olmak üzere krizden en fazla etkilenen gelişmekte olan ülkelerin dörtte üçünün, krizin etkilerini azaltmak için gerekli fonları artıramayacağını belirtti.



Zoellick, "Afrika'daki yoksul insanlar, Amerika'da başlayan krizin bedelini ödememeli" diye konuştu.



Dünya Bankası krizin ayrıca, bebek ölümlerini azaltma konusundaki gelişmeleri olumsuz etkileyeceğini, krizin sürmesi halinde her yıl 200 bin ila 400 bin daha fazla çocuk ölümü görülebileceğine işaret etti.



Bu gelişmelerin, BM'nin 2015 yılına kadar Binyıl Kalkınma Hedefleri'nde dünyada varılması amaçlanan yoksulluk hedeflerine ulaşma planlarına zarar vereceği vurgulandı.



Dünya Bankası, geçen yıl gıda ve petrol fiyatlarındaki artışın 130-150 milyon insanı daha yoksulluğa ittiği tahmini yapmıştı.



Uluslararası Para Fonu geçen ay, dünyanın ekonomik büyümesinin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyüyeceğini, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ki en düşük büyüme oranı olacağını açıklamıştı.

