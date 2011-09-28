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529 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yayınladığı güz kararnamesi ile 529 hakim ve savcının görev yeri değişti...

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yayınladığı güz kararnamesi ile 529 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSYK internet sitesinde yer alan duyuruya göre, idari yargıda 68, adli yargıda da 461 hakim ve savcının ataması yapıldı.

Kararnameyle, Yargıtay Tetkik Hakimliğine 190, Danıştay Tetkik Hakimliğine de 28 kişi getirildi.


1 - 2011 yılı İdarî Yargı Sonbahar Kararnamesi

2- Danıştay Tetkik Hâkimliğine atananlara ilişkin liste

3- 2011 yılı Adlî Yargı Sonbahar Kararnamesi


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