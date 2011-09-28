<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24 </strong></span>- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yayınladığı güz kararnamesi ile 529 hakim ve savcının görev yeri değişti. <br /></strong><br />HSYK internet sitesinde yer alan duyuruya göre, idari yargıda 68, adli yargıda da 461 hakim ve savcının ataması yapıldı. <br /><br />Kararnameyle, Yargıtay Tetkik Hakimliğine 190, Danıştay Tetkik Hakimliğine de 28 kişi getirildi.<br /><br /><br />1 - <a rel="nofollow" href="/media/documents/1-%202011-guz-idari-yargi.pdf">2011 yılı İdarî Yargı Sonbahar Kararnamesi <br /></a><br />2- <a rel="nofollow" href="/media/documents/2-danistay.pdf">Danıştay Tetkik Hâkimliğine atananlara ilişkin liste <br /></a><br />3- <a rel="nofollow" href="/media/documents/3-2011-adli-yargi.pdf">2011 yılı Adlî Yargı Sonbahar Kararnamesi <br /></a><br /><br />