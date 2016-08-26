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52 yıllık savaşın kazananı barış oldu; Kolombiya'da siyasi aktörler ne dedi ?

"Kolombiya kazandı, ölüm kaybetti"

26 Ağustos 2016 17:07

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 52 yıldır devam eden savaşı bitiren barış anlaşması imzalandı. Anlaşma, Kasım 2012'den bu yana barış görüşmelerinin sürdüğü Küba'nın başkenti Havana'da imzalandı. Anlaşmaya, Kolombiya hükümetinin baş müzakerecisi Humberto de la Calle ve FARC'ın baş müzakerecisi Ivan Marquez imza attı.

Ortak açıklamada "Nihai, tam ve koşulsuz barış üzerinde anlaştık" dendi. Taraflar barışın kalıcı ve istikrarlı olması konusunda birlikte çalışma sözü de verdi. De la Calle "Savaş sona erdi ve yeni bir dönem başladı. Bu anlaşma daha kapsayıcı bir toplumun kapısını açtı" dedi.

 

Bu tarihi günde sürecin aktörleri bunu nasıl duyurdu?

 

Başkan Juan Manuel Santos:

neynik.com'dan Begum Zorlu'nun derlemesine göre, Kolombiya başkanı Santos açıklamayı televizyonda şu sözlerle duyurdu:

"Bugünden itibaren mihnet, acı ve savaşın trajedisi sona eriyor. Hadi hep beraber geleceğe bir kapı açalım."

Twitter adresinden de şu açıklamayı yaptı: 

 "#Hoscakalsavas. HER ŞEY üzerinde anlaştık. Küba'daki anlaşmada nihai, kesin sonuca vardık."

"İlk hedefimiz şiddetin sona ermesi. FARC, siyasi bir parti olarak var olmaya devam edecektir." sözü de barışın garantisi olarak yorumlandı, muhalefetin tepkisini çekti.

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