52 yıldır sevdiği kadını bekliyor...

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Memiş Orhan Turan, başlık parası yüzünden kavuşamadığı sevdiği kadını umutla 52 yıldır bekliyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, Taşlıçay'da yalnız yaşayan ve geçimini oto yıkama işi ile sağlayan Turan, sevdiği kadına kavuşamamanın her zaman içinde bir dert olduğunu ve aşık olduğu kadına sürekli şiirler yazdığını söyledi.

“Sevdiğim kız benim gözümde dünyanın en iyi, en güzel insanıydı” diyen Turan, şöyle konuştu: "Aynı mahallede oturduğumuz ve çok sevdiğim bir kızla evlenecektik. Sevdiğim kız benim gözümde dünyanın en iyi, en güzel, en namuslu, en vicdanlı ve en merhametli insanıydı. O zamanlar maddi durumumuz iyi değildi. Kızın babasının istediği başlık parası yüzünden sevdiğim kızı alamadım ve içimde bir dert olarak kaldı her zaman."

Sevdiği kadının da kimseyle evlenmediğini öğrendiğini anlatan Turan, şunları kaydetti: "Sevdiğim kadının izini aradım, buldum ve Hatay'a yanına gittim. Sevdiğim kadın da kimseyle evlenmemiş ve bu zamana kadar bekar yaşamış. İkimiz de yemin ettik, isimlerimizi kimseye söylemeyeceğiz. Ölene kadar bu sır ikimizde kalacak. Birbirimizi kalpten, gönülden, candan, ruhtan ve bedenen çok sevdik. Sevdiğim kadın benden canımı istese tereddütsüz veririm. Benim Allah'tan sadece bir duam var. Allah ikimizi de yalnız koymasın ve sevdiğim kadın hep mutlu olsun. Biz birbirimizi bekliyoruz ve ben ölene kadar da onu beklemeye devam edeceğim."