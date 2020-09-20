52 yıl hapis cezası bulunan ve sahte belgelerle kendini ölmüş gösteren 'YouTube fenomeni' yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada 435 bin aboneye sahip Tayfun Demir yakaladı. Demir'in 2007 yılında sahte belgelerde kendini ölmüş gibi gösterdiği öğrenildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklar ile kendini ölü gösteren, yakınlarına ait kimlikle dolaşan Tayfun Demir’in (38) sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı.

2007 yılında ölmesine rağmen aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir’in yayın yaptığı mekanların detaylı incelenmesi sonrası Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı ortaya çıktı.

Kırsal mahallelerde daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Tayfun Demir’in adresinin belirlenmesinin ardından Asayiş Şube ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Üzerinden sahte kimlik çıkan Tayfun Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. 44 ayrı suçtan aranan ve 2007 yılında sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildiren Demir'in (38) YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir, cezaevine gönderildi. (İHA)