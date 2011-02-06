-52 ÜLKEDEN 1593 SPORCU YARIŞTI ERZURUM (A.A) - 06.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Genel Koordinatörü Bekir Korkmaz, oyunlarda 52 ülkeden 2483 katılımcının yer aldığını bildirdi. Korkmaz, oyunların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, bu akşam kapanış töreniyle tamamlanacak oyunlarla ilgili bilgiler verdi. 11 dalda yarışların yapıldığı organizasyona 52 ülkeden 1593 sporcu ve 844 resmi görevli olmak üzere toplam 2483 katılımcının yer aldığını belirten Korkmaz, organizasyonun Kış Oyunları arasındaki en yüksek katılım rakamına ulaştığını bildirdi. Korkmaz, Türkiye'nin 69 bayan ve 81 erkek olmak üzere toplam 150 sporcu ile organizasyonda yer aldığını, Türkiye'nin serbest stil kayak branşında sporcusunun bulunmadığını belirtti. Korkmaz'ın açıkladığı diğer veriler şöyle: -116 uluslararası, 580 de Türk hakem ve teknik personel görev aldı. -Uluslararası basın mensubu sayısı 60, ulusal basın mensubu sayısı 226. -Organizasyonda dış mekan yayınını yapan yabancı firmanın 180, iç mekanlarda yayın yapan TRT'nin ise 220 personeli görev aldı. -Kayakla atlama yarışlarını 2 günde 20 bin kişi izledi. Açılış töreninde 13 bin bilet satışı yapılmıştı. Kapanış biletleri de tükendi. Öngörülen izleyici ise 170 bin kişi. -Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) 133 kişiyle oyunlara katıldı. FISU'nun ayrıca 58 misafiri bulunuyor. Yabancı büyükelçiler, işadamları ve diğerleriyle 2 bin 400 VIP misafir ağırlandı. -Rusya, 176 sporcusu ve diğer görevlilerle birlikte toplam 260 kişiyle oyunlara en kalabalık katılan ülke oldu. -Buz hokeyinde 57, curlingde 22, serbest stil kayakta 4, kuzey kombinede 6, kısa mesafe sürat pateninde 17, kayakla atlamada 4, Alp disiplininde 14, biatlonda 9, kayaklı koşuda 11, snowboardda 13 ve artistik patende 11 olmak üzere toplam 168 müsabaka gerçekleşti. -Sağlık hizmetleri için kullanılan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören iki yaralı sporcu bulunuyor. -85 hekim ve 220 sağlık personelinin görev aldığı organizasyonda, 20 ilden 20 ambulans ve 60 kişilik sağlık ekibi ile 15 kişilik dağcılık kurtarma ekibi de sağlık hizmetleri bünyesinde görev aldı. -2011 Genel Koordinatörlüğü Organizasyon komitelerinde 441 personel, 2 bin 200 gönüllü, 360 ülke delegasyon ataşesi, 3 bin 450 güvenlik personeli olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi, açılış kapanış törenlerini gerçekleştiren firmanın görevlileri de dahil edilince toplam 8 bin 500 kişilik bir ekiple çalışıldı. -Medya, FISU yönetim kurulu ve görevliler, hakemler ve teknik delegeler için yedi otel, iki özel yurt ve dört öğretmenevi ve misafirhanede bin 400 kişi ağırlandı. -Oyunlar Köyü'ndeki Konaklama Blokları 11 blok ve bin 252 odadan oluşuyor. 2-3 kişilik lüks odalarda 3 bin sporcu ve kafile başkanı konakladı. -Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında; Konaklı bölgesinde 81 milyon 914 bin 400, Palandöken'de 45 milyon 166 bin, Kandilli'de 19 milyon 128 bin, buz sporları tesisleri için 49 milyon 138 bin, kayakla atlama tesisleri için 57 milyon 100 bin, açılış kapanış törenlerinin yapılacağı Cemal Gürsel Stadyumu için 26 milyon 200 bin, Oyunlar Köyü için 51 milyon 261 bin TL olmak üzere toplam 364 milyon 314 bin 400 TL (185 milyon 779 bin 908 avro) spor yatırımı yapıldı. -Ayrıca 47 milyon 421 bin 588 TL (24 milyon 182 bin 350 avro) tutarında spor dışı yatırım yapıldı. Beklenmeyen harcamalarla birlikte yatırımlar için yaklaşık 600 milyon TL, Organizasyon Komitesi harcamalarının da 135 milyon TL (68 milyon 842 bin 427 avro) olması bekleniyor. -13 sponsor firma oyunlara destek verdi. -Organizasyonun halkla ilişkiler ve tanıtımı için yaklaşık 3.5 milyon TL'lik harcama yapıldı. Yerel çalışmalar, basılan kitaplar ve diğer kültür sanat etkinlikleriyle toplamda yaklaşık 5.5 milyon TL tanıtım harcaması yapıldı.