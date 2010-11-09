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52 KOYUN UÇURUMA DÜŞEREK TELEF OLDU ERZİNCAN (A.A)

09 Kasım 2010 18:20

-52 KOYUN UÇURUMA DÜŞEREK TELEF OLDU ERZİNCAN (A.A) - 09.11.2010 - Erzincan'da, kayalıklardan geçerken 150 metre derinlikteki uçuruma düşen 52 koyun telef oldu. Edinilen bilgiye göre, merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Başpınar köyünde Mehmet Gün'e ait koyun sürüsünü Kızlar Kalesi mevkisinde otlatan 13 yaşındaki Abidin Gün, akşam saatlerinde eve dönüşe geçti. Kayalıklardan geçirilen 150 koyundan 52'si, karanlık olduğu için 150 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düştü. Uçuruma düşen 52 koyun telef oldu. Olay yerine gelen sürü sahibi Mehmet Gün incelemede bulundu. Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün otlatmak için sürüyü yüksek yerlere çıkardıklarını belirterek, ''13 yaşındaki oğlum Abidin, sürüyü akşam eve getirirken birden koyunların hepsinin uçurumdan aşağı atladığını görmüş. Eve geldi anlattı. Biz de olay yerine geldiğimizde 52 koyunun telef olduğunu gördük. Çok üzgünüz'' dedi.

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