52 bin kişilik stat tamamen dolacak





Ermenistan Futbol Federasyonu yetkilileri, maçın oynanacağı 52 bin kişilik Hrazdan Stadyumu'nun tamamının dolmasını beklediklerini belirtti. Şu ana kadar 12 bin biletin satıldığını bildiren yetkililer, Türk taraftarları için 2 bin 700 koltuğun ayrıldığını söyledi. Maçı izlemek için 100'den fazla yabancı, 60 yerel gazetecinin akreditasyon yaptırdığı kaydedildi. Maç öncesi ve sonrası için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten yetkililer, Türk Milli Takımı'nın Erivan kent merkezinin biraz dışında bulunan Golden Palace Oteli'nde kalacağını da ifade etti.



