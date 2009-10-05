5199 sayılı yasa hayata geçirilmeli

İzmir’de Hayvan Hakları Günü ve Haftası’nı kutlamak isteyen yaklaşık 100 hayvansever, evcil hayvanları ve pankartlarıyla birlikte Konak Meydanı´na geldi.



Tarihi İzmir Saat Kulesi önünde toplanmak isteyen hayvanseverler, izin verilmeyince toplantı yerini eski Sümerbank binası önüne kaydırdı. Yapılan açıklamada 2004 yılında hayvan haklarını koruma altına alarak, iyi muamele görmelerini sağlamak için çıkarılan 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasası´nın eksiksiz olarak uygulanması istendi.

Onlarla mutlu oluruz

İstanbul’da Türkiye Değişim Hareketi lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, hayvanseverlerle Şişli Meydanı’nda buluştu. Sarıgül hayvanların da yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, “Eğer onları mutlu edersek, yaşamımız daha da mutlu olur. Onlara sahip çıkmalıyız” dedi. Farklı cins kedi ve köpeklerin bir araya geldiği etkinlikte Şişli Belediyesi deve, at ve eşek de getirdi.

1 kap su koyun

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER), `4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü´ nedeniyle afişli kampanya başlattı. Dernek Başkanı Mustafa Göktaş, ``Yaşamak onların da hakkı. Sahipsiz hayvanlar için kapılarınızın önüne bir kap su, bir kap mama bırakınız. Hiçbir şey yapamıyorsanız, zarar vermeyiniz’’ dedi.

Antalya´nın Alanya İlçesi´nde, 4 Ekim `Dünya Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle veterinerler ücretsiz bakım ve muayene hizmeti verdi. Bu kapsamda 15 veteriner kliniğinde 2 günde 25 sokak hayvanı muayene, tedavi, aşı ve bakımları yapılarak sahiplendirildi.