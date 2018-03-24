511 öğrenci 'ay yıldız' oluşturdu

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, Kanuni Ortaokulu\'nun 511 öğrencisi, Mehmetçiğe destek için \'ay yıldız\' oluşturup, \'Dua\' adlı şiiri okudu.

Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. Bahçe korkuluklarına \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' pankartı asıldı. 511 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp \'ay yıldız\'ı oluşturdu. Hep bir ağızdan \'Dua\' adlı şiiri okuyan öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını salladı.



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