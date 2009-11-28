510 bin lira kaptırdı, 1 milyon lira alacak

‘Kod Adı Kılıçbalığı’ filminden esinlenen Türkiye’nin en organize hacker çetesi Diyarbakırlı işadamı Mehmet Beşir Yılmaz’ın banka hesabından 520 bin TL’yi boşalttı.



Yılmaz, 2006 yılında çökertilen çete yüzünden kaybettiği parasını, bankadan faiziyle birlikte tahsil edecek. Yılmaz, yasal faizleriyle birlikte 1 milyon TL alacak!



Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın, yakalamak için özel birim kurduğu hackerler, Diyarbakır’da mermer işiyle uğraşan işadamı Yılmaz’a ait Beden Mermer San. Tic. A.Ş.’nin bilgisayarlarına, ürün alma bahanesiyle e-postayla virüs gönderdi. Şirketin hesaplarından yüklü miktarda para, sahte kimlikle açılan hesaplara aktarıldı. Hesaplardaki para transferleri banka yetkililerinin dikkatini çekti ve şirket yetkilileriyle görüşmek için telefon açtı. Ancak hackerler, şirket telefonlarını kendi telefonlarına yönlendirdi. Açılan telefonlara şirket yetkilisi gibi yanıt veren hackerler böylelikle şüpheleri de yok etti.



Çete Yılmaz’ın ihbarıyla deşifre oldu. Yılmaz, Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açarak “Param bankanın sorumluluğundaydı” dedi. Banka avukatları şirket bilgisayarlarında güvenlik programları bulunmayan işadamının kusurlu olduğunu savundu.

Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdur Yılmaz’ın banka hesabından çalınan 520 bin 621 TL’nin, ticari faizle birlikte, bankadan tahsiline karar verdi. Mahkemenin kararıyla birlikte söz konusu banka, işadamı Yılmaz’a 1 milyon TL’nin üstünde ödeme yapacak.



Bilgisayarlarda 10 bin kişiye ait bilgi



Osman Ö.’nin organize ettiği iddia edilen çete, 2006 yılında Yılmaz’ın ihbarı üzerine fark edilmişti. Osman Ö., hacker’lar fizik mühendisi Samet B. ile internette ‘kılıçbalığı’ rumuzunu kullanan Koray K. ile tanıştı. Sahtecilikten sabıkalı Celal Tapu’yla da temasa geçerek, elemanlarına sahte kimlik hazırlattı ve bu kimlik bilgileri üzerinden bazı bankalarda hesap açtırdı.



İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda, Osman Ö.’nün sevgilisi Süheyla U.’nun da arasında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan hacker’ların bilgisayarlarında 10 bin kişiye ait banka bilgileri çıktı. Haklarında, ‘örgüt kurmak, üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, sahte kredi kartı almak’ suçlamalarıyla 15 yıldan 213 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 1.5 yıl boyunca tutuklu olarak yargılanan sanıklar daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.