50’den fazla ben deri kanseri riskini artırıyor

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Cilt kanserine kokudan teşhis



Dr. Bayazıt Milliyet gazetesine verdiği demeçte, “Benlerde ortaya çıkan ani değişimler normal değildir ve mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerekir” dedi. Dr. Bayazıt, cildi kontrol ederken şüpheli benler konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı:• Benin bir yarısının şekil, büyüklük ya da renklenme açısından diğer yarısına benzememesi.• Benin kenarlarının düzensiz, girintili çıkıntılı ya da belirsiz olması.• Benin birden fazla renk içermesi veya bu renklerin düzensiz olarak dağılmış olması.• Benin büyüklüğünün yarım santimden (kurşunkalemlerin arka ucundaki silgiden) büyük olması.• Mevcut bir benin yüzeyinde kanama, yara ya da kabuklanma başlaması.Bu işaretlerden biri bile görüldüğünde benlerin bir uzmana gösterilmesi gerekiyor.