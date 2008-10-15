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Sağlık

50’den fazla ben deri kanseri riskini artırıyor

VKV Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Halil Bayazıt, vücutta 50 ya da daha fazla sayıda ben olmasının, kişide deri kanseri oluşma riskini artırdığını söyled

15 Ekim 2008 03:00

VKV Amerikan Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Halil Bayazıt, vücutta 50 ya da daha fazla sayıda ben olmasının, kişide deri kanseri oluşma riskini artırdığını söyledi.

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Dr. Bayazıt Milliyet gazetesine verdiği demeçte, “Benlerde ortaya çıkan ani değişimler normal değildir ve mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerekir” dedi. Dr. Bayazıt, cildi kontrol ederken şüpheli benler konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıraladı:

• Benin bir yarısının şekil, büyüklük ya da renklenme açısından diğer yarısına benzememesi.
• Benin kenarlarının düzensiz, girintili çıkıntılı ya da belirsiz olması.
• Benin birden fazla renk içermesi veya bu renklerin düzensiz olarak dağılmış olması.
• Benin büyüklüğünün yarım santimden (kurşunkalemlerin arka ucundaki silgiden) büyük olması.
• Mevcut bir benin yüzeyinde kanama, yara ya da kabuklanma başlaması.

Bu işaretlerden biri bile görüldüğünde benlerin bir uzmana gösterilmesi gerekiyor.

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