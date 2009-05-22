500.000.000,00 liralık takım

Borsada tarih yazan Beşiktaş'ın piyasa değeri beşyüz milyon liraya ulaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a büyük fark attı



Beşiktaş hisselerinde baş döndüren yükseliş sürüyor. 30 Mart’ta 1.90 liradan işlem gören hisse bugün ikinci seansta da 12.50 lira ile tavan seviyesine yükselerek, iki ay gibi kısa sürede yüzde 557 oranında prim yaptı. Hisseler yılbaşında 1.30 liraydı. İkinci seansta Beşiktaş’ın piyasa değerinde ilginç bir tablo oluştu. Beşle başlayan rakamlar sıfırla devam etti, küsuratlar bile sıfır olarak kayıtlara geçti.



Milyon lira sermayesi olan şirketin piyasa değeri 500.000.000,00 milyon lira olarak tescil edildi. Hiç küsurat yok. Rakamların hem kulübün ilk harfleriyle (5) başlaması, hem de borsada çok ender rastlanan küsuratsız piyasa değerine ulaşılması şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş için anlamlı bir tablo oluşturdu.



GS ve Trabzon’u geçti



Söz konusu piyasa değeri ile Galatasaray ve Trabzonspor’u geride bırakan Beşiktaş borsada Fenerbahçe’nin piyasa değerinin yarısına ulaştı. Türkiye Kupası’nı alan ve şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan kulüp, bu piyasa değeri ile çok sayıda sanayi devini geride bıraktı.

Borsada tarih yazan hisselerdeki yükselişin perde arkasında Fulya Projesi, Türkiye Kupası ve şampiyonluk iddiasını yattığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar bu kadar sert yükselişin nedenini izah etmekte güçlü çekiyor. Hafta sonu ligin önemli ekiplerinden Galatasaray ile şampiyonluk yarışında kader maçına hazırlanan Beşiktaş hisselerinde yükselişin hangi seviyede duracağı ise kestirilemiyor.



İki ayda 424 milyon lira arttı



Yılbaşında piyasa değeri 52 milyon lira olan şirketin değeri bugün 500 milyon liraya ulaştı. Yılbaşında bin liralık hisse alanların parası 10 bin liraya yükseldi. Sadece son iki ay içerisinde kulübün değeri 424 milyon lira arttı.



Galatasaray sonuncu oldu



Uzun süredir yatay bir seyir izleyen Galatasaray’ın piyasa değeri ise 266 milyon lirada kaldı. Trabzonspor ise 315 milyon lira piyasa değeri ile Beşiktaş’ın hemen arkasında yer alırken, Fenerbahçe 1 milyon 290 milyon liralık piyasa değeri ile borsanın en değerli kulübü olma özelliğini koruyor.

Bu arada uzmanlar Beşiktaş hisselerinde yaşanan sert hareketler nedeniyle yatırıcıların dikkatli olmalarını öneriyor.



Hisse fiyatı Piyasa değeri (Milyon lira)

Fenerbahçe 52.00 1.296

Beşiktaş 12.50 500

Trabzonspor 12.40 315

Galatasaray 132.00 266



*21 Mayıs ikinci seans fiyatları baz alınmıştır

