500 liralık saat satın aldı, 2 bin liralık saati çaldı

İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY\'de Bakırköy\'de bir saat mağazasına gelen kadın, 500 lira değerinde saat satın aldı, önceden incelediği 2 bin TL\'lik saati de çantasına attı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinlik Mahallesi\'ndeki pasajda bulunan bir saat satış mağazasında meydana geldi. İş yerine gelen bir kadın, önce vitrindeki saatleri inceledi. Çalışanlardan beğendiği saatleri isteyen kadın, saatleri tek tek koluna takarak denedi.

Mağazada bulunanların bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın koluna denemek için taktığı saatlerden birini hızla çıkarıp çantasına attı. Kadın daha sonra başka saatleri de denedi. 500 TL değerindeki bir saati beğenerek satın alan kadın, alışverişin ardından iş yerinden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamera kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi.

\"SAATİN DEĞERİ 2 BİN LİRA\"

Kadın hakkında şikayette bulunan mağaza sahibi Ersan Gürdal, çalınan saatin değerinin 2 bin TL olduğunu söyledi. Gürdal, \"Şık giyimli bir kadındı. Hiç düşünmedik böyle bir şey yapacağını. Durumu fark ettiğimizde kamera kayıtlarını inceleme gereği duyduk. Kayıtlara baktığımızda kadının 2 bin TL\'lik saatini çantasına attığını gördük\" diye konuştu.

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