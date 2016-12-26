500 komando El Bab'a sevk edildi

Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO) Suriye'nin Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor. El Bab'da bulunan Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiği öğrenildi. Buna ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de Bab'a geldi.

Erdoğan El Bab hakkında ne demişti?

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberi şöyle:

Muhalifler 2 bini bulacak

Halep'ten çıkarılan ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO'ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır kapılarından alınarak Azez ve Çobanbey hattından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun devam ettiği bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısının 1100 civarında olduğu kaydediliyor.

Bombalı araç tahlikesi

Bu arada Bab'ın doğusundaki imalathanelerde 2015 yılından buyana yüzlerce bombalı araç üreten DEAŞ'ın, 60 bombalı aracı daha hazır beklettiği ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK tarafından imha edildiği belirtiliyor. Terör örgütü, bombalı araçları ilçenin her tarafına dağıtırken, kamuflaj için ise çamur kullanıyor. Bomba yüklü araçların tamamını çamurla kaplayan terör örgütü, bazılarını ise cephe yakınlarında ördüğü duvarların arasında saklıyor.

Silahları Humus'tan taşıdılar

Suriye'nin en büyük askeri hava üssü Humus-Kifor çevresinde rejime ait 30 km'lik alanı ele geçiren DEAŞ, kritik askeri üste ele geçirdiği silahları Mehmetçik ve ÖSO ile çatıştığı Bab'a yönlendirdi. 400 km'ye yakın mesafeyi hiçbir zorlukla karşılaşmadan aşan terör örgütünün son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rus havan topları, Bab'a getirilen silah ve cephaneden sadece bir kısmı. Esed rejimi ve İran destekli militanların kontolündeki bölgeden DEAŞ'a teslim edilen silahların, Bab savaşında kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde şehit olan askerlerin mevzilerini vuran silahlar büyük oranda Kifor'dan nakledilen füze ve roketler oldu.

Vahşet stüdyosu

Geçtiğimiz günlerde kanlı terör örgütünün vahşi yöntemlerle gerçekleştirdiği infaz görüntülerinin Suriye'nin Rakka ve Deyr Zor bölgeleri arasında bulunan Salihiyye kasabasında Fırat Nehri'ne yakın bir noktada çekildiği ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiler halen terör örgütünün kontrol ettiği Salihiyye kasabasının tarihi değer taşıdığı, antik bir bölge olduğu ve örgütün benzer katliamları aynı bölgede gerçekleştirdiği yönünde. Profesyonel prodüksiyon ekibi eşliğinde işlenen cinayetler için örgüt, sözkonusu bölgeyi sivillere tamamen kapattı. Salihiyye'yi vahşet videoları için kullanan DEAŞ, daha önce Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe'yi de aynı bölgede infaz etti. Edinilen bilgiye göre bu infazı 30 ila 40 kişilik bir ekip yönetti. Son yayınlanan videodaki katliam ise bir buçuk ila 2 ay öncesinde gerçekleştirildi.

Fırtına Bab'a yaklaşıyor

DEAŞ'tan temizlenmekte olan Bab'daki birliklere takviye gidiyor. Dün 10'u aşkın Fırtına obüsü, çok sayıda tank ve zırhlı taşıyıcılar Bab'a yollandı. Gaziantep-Kilis sınırından Bab'a çok sayıda zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapan TSK'nın, bölgede sonuç odaklı yeni bir taktik uygulayacağı iddia ediliyor. Örgütü farklı ve şaşırtan hamlelerle ve şok baskınlarla ilçeden atmayı planlayan Mehmetçiğin bu kapsamda daha fazla insiyatif alacağı gelen bilgiler arasında.

En az 12 terörist öldürüldü

Bab'da dünkü çatışmalar sonucu 2 muhalif şehit oldu, tank atışları ve yaşanan çatışmalarda ise 3 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Genelkurmay açıklamasına göre, bölgede tespit edilen 134 DEAŞ hedefi de ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Hava Kuvvetleri de Bab semalarında uçmayı sürdürüyor. Dün Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen DEAŞ'a ait 6 hedefe 9 bomba atıldı. Bunun sonucunda teröristlerce kullanılan 6 savunma ve silah mevzi imha edildi. İlk anda elde edilen görüntülerden 9 teröristin öldürüldüğü belirlendi. Etkisiz hale getirildiği kesin olan terörist sayısı böylece 12 oldu. Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve teröristlerin telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan, DEAŞ'ın ilçeden ayrılmalarına izin vermediği sivillerden bazıları, örgütün tuzakladığı mayınların patlaması sonucu hayatını kaybediyor. Dün Bab'dan kaçmayı deneyen sivillerden 32'sinin mayın patlamasıyla öldüğü öğrenildi.