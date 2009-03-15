'500 kilo bomba yedim, terörle ne işim olur'

Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianamede "şüpheli" sıfatıyla yer alan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt konuştu.



Paksüt, gazetelerden haberi okuyunca şoke olduğunu belirterek şunları söyledi: "Açıkçası beklemediğim bir şey. Çünkü herhangi yasadışı bir şeyim olmadığını biliyorum. Ben terör mağduru olarak 500 kilo bomba yemiş bir insanım. Benim terörle, terörizmle ne işim olur? Ama ayaklarımın üzerine sağlam basmak zorundayım. Eski milletvekili Turhan Çömez’le telefonla konuşurken dinlemeye takılmışım. Yaptığım konuşmalarda zaten bir şey yok."



Hürriyet'in haberine göre, AKP’nin kapatılması davasında Anayasa Mahkemesi üyelerini etkilemeye çalıştığı öne sürülen Paksüt, "Mahkeme üyelerini nasıl etkileyebilirim? Bu yargıçları etkilemek öyle kolay mı? Bana böyle bir kimlik yakıştıranlar, yüksek yargıçları tanımayanlardır. Eşim Osman Paksüt ne benden ne başkasından etkilenecek birisi. Bunu söyleyenler varsa Osman Paksüt’ü tanımıyorlar demektir" dedi.



Eğitimim bitsin ülkeme döneceğim



Aynı iddianamede "şüpheli" olan eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, halen dil öğrenimi için bulunduğunu söylediği İngiltere’de. Çömez, Hürriyet’e, elektronik posta aracılığıyla şunları söyledi: "Hayatım boyunca kanunların dışına hiç çıkmadım. İlerleyen dönemde yanlış bir fiil ve eylem içerisinde olmadığımı herkes görecek. Çok önceden planlanmış dil eğitimim halen devam ediyor, bittiğinde ülkeme döneceğim."