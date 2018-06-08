50. yılında Türkiye'de 68 kuşağı kitap oldu: Geride kalanların da bize söyleyecekleri var...

T24

Gazeteci, yazar, çevirmen Alev Er ve gazeteci Eray Özer'in, Dünyayı ve Türkiye’yi sarsan 68 kuşağı ve 68’lileri anlatığı "Başkaldırı Elli Yaşında / Bir Uzun Yürüyüştü 68" adlı kitabı, raflardaki yerini aldı.

1968’in 50. yılında kitabı kaleme alan yazarlar, 68 kuşağının tanıklarının anılarına yer vererek "Geride kalanların da bize söyleyecekleri var" diyor.

68'in Fransa, İngiltere ve Almanya'da Daniel Cohn­ Bendit, Rudi Dutschke, Joschka Fischer, Tarık Ali gibi önderlerle anıldığını anlatılan kitap, gözleri Türkiye'deki önderlere çeviriyor.

"60’lı yılların sonlarına gelindiğinde toplum kendisi için çizilen sınırlara, düşünce hayatı var olan kalıplara sığmaz olmuştu" diyen yazarlar, kitapta, fabrikalarda, köylerde, gecekondularda, üniversitelerde ve liselerde yaşananları anlatıyor.

68'i, 1947'lerde doğan kuşağın "başkaldırısı" olarak gören yazarlar, bu dönemde hayatını kaybeden "öndekilerin" seslerini, geride kalan tanıkların anıları ve yazılarıyla anlatıyor.

Alain Touraine, İlkay Alptekin Demir, Ömer Madra, Murat Belge, Osman Ulagay, Masis Kürkçügil, Işık Ergüden, Chris Stephenson, Çimen Keskin Turan, Timur Göral, Elif Gönül Tolon-Öztürk, Bozkurt Nuhoğlu, Atıl Ant, Müfit Özdeş, Atilla Keskin, Raif Ertem, Fahri Aral, Ertuğrul Günay, Mustafa Gürkan, Doğu Perinçek, İskender Odabaşoğlu, Enver Nalbant, Hasan Ketenci, Zülküf Şahin, Hasan Yalçın, Cavit Kavak, Salman Kaya, Celal Doğan, Ertuğrul Kürkçü ve Kerem Çalışkan'ın tanıklıkları ve yazılarıyla katkı sunduğu kitap Doğan Kitap'tan çıktı.

Alev Er ve Eray Özer hakkında

Alev Er: Gazeteci. Aydınlık, Cumhuriyet, Güneş, Yeni Yüzyıl, Milliyet, Yeni Binyıl, Sabah, Star ve Taraf gazetelerinde, Aktüel dergisinde yazı işleri yöneticiliği, yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı yaptı. Fransızcadan 50 kadar kitap çevirdi.

Eray Özer: Gazeteci. Radikal, Taraf, Doğuş Dergi Grubu, Birgün, Cumhuriyet gibi gazete ve yayın organlarında çeşitli görevlerde bulundu.