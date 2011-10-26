T24 LogoT24 Logo
Yaşam

50 yıl sonra yeniden yola çıktı İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2011 15:50

-50 yıl sonra yeniden yola çıktı İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan iş gücü değişim anlaşması kapsamında ilk kez 1961 yılında Sirkeci'den Münih'e kalkan tren, TRT Türk'ün projesi kapsamında 50 yıl sonra yeniden hareket etti.  Sirkeci Garı'nda düzenlenen törenin ardından ''Almanya treni''ne binen TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri, gazeteci ve köşe yazarları ile Almanya'ya ilk kez göç eden vatandaşlar arasında yer alan 40 kişi, saat 12.30'da uğurlandı. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan tren, Bulgaristan'ın Plovdiv, Sırbistan'ın Belgrad, Hırvatistan'ın Zagreb ve Avusturya'nın Salzburg kentlerinde duracak. Tren, 30 Ekim'de Münih'te törenle karşılanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24