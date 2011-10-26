-50 yıl sonra yeniden yola çıktı İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan iş gücü değişim anlaşması kapsamında ilk kez 1961 yılında Sirkeci'den Münih'e kalkan tren, TRT Türk'ün projesi kapsamında 50 yıl sonra yeniden hareket etti. Sirkeci Garı'nda düzenlenen törenin ardından ''Almanya treni''ne binen TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri, gazeteci ve köşe yazarları ile Almanya'ya ilk kez göç eden vatandaşlar arasında yer alan 40 kişi, saat 12.30'da uğurlandı. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan tren, Bulgaristan'ın Plovdiv, Sırbistan'ın Belgrad, Hırvatistan'ın Zagreb ve Avusturya'nın Salzburg kentlerinde duracak. Tren, 30 Ekim'de Münih'te törenle karşılanacak.