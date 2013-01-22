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Yaşam

50 yıl sonra gelen kavuşma

İspanya'da bir kadın yaklaşık 50 yıl önce Franco rejimi döneminde hastaneden kaçırılan kızıına kavuştu

22 Ocak 2013 10:54

İspanya’nın Valencia bölgesinde bir anne, bebekken kaçırılan kızına yaklaşık 50 yıl sonra kavuştu.

1964 doğumlu kadın, Franco rejimi döneminde hastanelerde bebek kaçırma olaylarıyla ilgili haberleri okuduktan sonra kendisinin de bu kurbanlardan biri olabileceği şüphesiyle polise başvurdu. Şikayeti değerlendiren polis, 2011'in ekim ayında soruşturma açtı.

Eski arşivler ve hastane kayıtları taranarak anne adayı olabilecek 200 kişilik bir liste hazırlandı. Hiçbir şüpheye yer bırakmamak için planlanan DNA testi öncesinde kadınlar bulunup tek tek görüşüldü. Yapılan DNA testiyle bugün 49 yaşında olan kadının biyolojik annesi tespit edildi.


Büyük şaşkınlık


Annenin, cumartesi günü, bebeğinin yaşadığına dair polisten aldığı haberle büyük bir şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.

Kendisine bebeğinin doğum sırasında öldüğünün söylendiğini ve bu nedenle kızının varlığına dair en ufak bir fikrinin dahi olmadığını belirtti.

Polisin kaçırılma olayından sorumlu kişilerin bulunması için soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

İspanya'da Franco rejimi döneminde, evli olmayan ya da rejim muhalifi yüzlerce çiftin bebekleri hastanelerde doğumun hemen ardından kaçırılmış ve bebekler başka ailelere verilmişti. Bu uygulamanın kurbanı olan yaklaşık 1500 kişi mahkemelere başvurarak, sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını talep etmişti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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