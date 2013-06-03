50 yıl geçti Nâzım'sız...

Çağdaş Türk şiirinin büyük ustası Nâzım Hikmet, ölümünün 50. yılında İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerle ve Moskova’da mezarı başında anılıyor.

Bugün Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde Zafer Diper ile Cuma Bolat’ın birlikte düzenledikleri ve sunuculuğunu Songül Topçuoğlu’nun üstlendiği “Nazım - 50. Yıl” başlıklı bir anma düzenleniyor. Anma, ressam İbrahim Balaban’ın 10 Haziran gününe kadar sürecek olan “Ustam Nâzım” adlı sergisiyle başlayacak. Balaban’ın katılımıyla serginin açılışı 19.00’da yapılacak ve 20.30’da etkinliklere geçilecek.

‘Hoşçakalın Dostlarım’

Cuma Bolat’ın yapacağı açılış konuşmasının ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi Topluluğu bir dinleti sunacak. Vokalde Deniz Esen, piyanoda Gizem Alaver, bağlamada Tayfun Demirbaş, gitar ve tanburda Kaan Sancaktar’dan oluşan topluluk, Nâzım Hikmet’ten “Hoşçakalın Dostlarım”, “Hiroşima”, “Piraye” gibi şiirleri seslendirecek.

Zafer Diper’in Nâzım Hikmet’ten bir şiir seçkisi sunmasının ardından, Bursa Cezaevi’nde kendisinden 20 yaş büyük olan Nâzım’la tanışan İbrahim Balaban bir konuşma yapacak. Balaban’ın hapiste birlikte yattığı Nâzım Hikmet, onun “Bahar” adlı tablosundan etkilenerek “İbrahim Balaban’ın Bahar Tablosu Üstüne” adlı şiiri yazmış; ayrıca Balaban’ın “Mapushane Kapısı” ve “Harman” tabloları için de birer şiir kaleme almıştı.

‘Mapusane Kapısı’

Gecenin gösteri bölümünde, Vecihi Ofluoğlu yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Topluluğu, Balaban’ın “Mapushane Kapısı” tablosu üzerine Nâzım Hikmet’in yazdığı şiiri yorumlayacak. Müziklerini Pınar Alev’in gerçekleştirdiği gösterideMehmet Erbil, Mehmet Selin Sağdıç, Mustafa Erdem, Banu Koçak, Ahu Cansu Bancıoğlu, Ayça Yaşıt, Ceyda Deniz, Esin Aslan, Öykü Özaydın, Uğur Aksu, Şahin Adıgüzel, Hasan Ali Yıldırım, Deniz Telek, Emre Emrem, Alper Onay, Ergün Yavuz, Duygu Dolar, Görkem Koyuncu, Bilge Arkaç, Canan Demirci, Lerzan Helvacı, Meltem Işın, Tuba Eskicioğlu rol alacak.

Anma gecesinin son etkinliği ise Türev Müzik Topluluğu’ndan. Akustik gitarda Hakan Ürman, bas gitarda Semih Çağlar, elektro gitarda Levent Karaoğlu, klavyede Kerem Ürman, davulda Ahmet Karadayı, ağız armonikasında Sertuğ Yanger, perküsyonda Can Çınar’dan oluşan topluluk müzikleri Hakan Ürman’a ait olan “Memleketim” (söz: Nâzım Hikmet), “Can Yongası” (söz: Ahmet Necdet), “Çığlık” (söz: Ataol Behramoğlu), “Yaşamı Ateşe Vermeyin”i (söz: Şükran Kurdakul) seslendirecek.

Etkinlik sonunda İbrahim Balaban kitaplarını imzalayacak.

Anıtmezarı başında...

Öte yandan, Nâzım Hikmet, sonsuzluğa uğurlanışının 50. yılında bugün Moskova’da Novodeviçi Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılıyor. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, şairin her yıl son nefesini verdiği 3 Haziran’da Moskova’da yapılan törenlere verdiği desteği, bu yıl vakıf yöneticileri ve sanatçıların katılımıyla sürdürüyor. 80’e yakın sanatçı, yazar, gazeteci Nâzım Hikmet Vakfı’nın çağrısıyla Moskova’daki törenlere katılıyor.

Törenler Moskova’daki Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından organize ediliyor. Bu yılki programda ağırlıklı olarak yer alan Nâzım Hikmet Vakfı ve RTİB gerçekleşen program, dün akşamı Moskova’daki Mir (Barış) Salonu’nda başladı. Çağ Erçağ, Melih Kara, Murat Berk ve Ozan Tunca’dan oluşan Çellİstanbul grubu ile piyanist Orçun Orçunsel’in verdiği konsere Güvenç Üstündağ, Zuhal Olcay ve Zülfü Livaneli solist olarak katıldılar.

Törenler bugün de saat 11.00’de, ünlüler mezarlığı olarak bilinen Novodeviçi’de Nâzım Hikmet’in anıtmezarında sürecek. Törenlerde hazır bulunacak Vakıf yönetici ve üyeleri arasında Rutkay Aziz (Vakıf Başkanı), Tarık Akan, Edip Akbayram, Coşkun Aral, Taner Barlas, Moris Gabbay, Arif Keskiner, Zeynep Oral, Nebil Özgentürk, Doğa Rutkay, Nedim Saban, Vecdi Sayar, Hıfzı Topuz, Ayşe Yaltırım, Selçuk Yöntem de bulunuyor.

‘Onlar ki...’

Nâzım Hikmet, İstanbul’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Bahçe Sahnesi’ndeki bir etkinlikle de anılıyor. Saat 21.00’de, tiyatro yazarı ve yönetmen Yılmaz Onay’ın, Nâzım Hikmet’in 50. ölüm yıldönümü için kaleme aldığı bildirgenin okunmasıyla başlayacak gecede, Nâzım Oyuncuları şiirli/şarkılı gösteri “Onlar ki...”yi sahneye taşıyacaklar.

Düzenlemesini Metin Coşkun’un, yönetmenliğini Orhan Aydın’ın üstlendiği “Onlar ki...”nin oyuncuları Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Levent Ülgen, Ayşegül Alpak ve Orhan Aydın.