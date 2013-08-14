50 yaşındaki Rus fotoğrafçı Karadeniz'i yüzerek geçti

Ordu'dan denize girerek Karadeniz'i yüzerek geçmek isteyen Rus fotoğrafçı Yuriy Bulak, 17 gün sonra Rusya'nın Soçi kentine vardı.

Birkaç yıl önce omurgasından sakatlanan ve ikinci derece engelli olan Yuriy Burlak, bir dizi ameliyatın ardından doktorların tavsiyesi üzerine tuzlu suda yüzmeye başladı. Sabah'tan Hanefi Ceyhan'ın haberine göre, 2011'de Karadeniz kıyısındaki Krasnodar bölgesinde kesintisiz 200 kilometre, 2012'de 160 kilometre yüzen Burlak, bu kez Ordu'dan Soçi'ye 400 kilometrelik mesafeyi yüzmek için harekete geçti. Burlak'a deniz maratonunda arkadaşı emekli askeri doktor Evgeniy Suprun da teçhizatla donatılmış bir botla eşlik etti. 25 gün sürmesi planlanan deniz maratonu 17 günde tamamlandı.

Burlak 17 gün boyunca günde 10 saat yüzdü, 10 saat botta dinlendi, 4 saat de yemek-içme ve ihtiyaç molaları verdi. Burlak Ordu'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Ordu'dan Rusya'ya kadar Karadeniz'i hiç kimse yüzerek geçmedi. Bu rekoru ben kıracağım. Bu yıl herkes bana yardımcı oldu, herkese çok teşekkür ediyorum" demişti.