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Kültür-Sanat

50 Unutulmaz Film ve diğerleri; Atilla Dorsay kitaplarını imzalıyor

Dorsay, Şişli Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerine konuk oluyor

08 Nisan 2017 17:16

Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmeni ve T24 yazarı Atilla Dorsay,  son çıkan 50 Unutulmaz Film ile diğer kitaplarını Şişli Belediyesi'nin düzenlediği kitap günlerinde imzalayacak.

Mithat Alam ve Gioanni Scognamillo'ya adadığı son kitabında Dorsay'ın, hiçbir yerde yayımlanmamış yazıları yer alıyor. Dorsay, kitabının ön sözünde şu ifadelere de yer veriyor:

"Her filme büyük bir dikkat ve özenle yaklaştım. İzlerken sayısız not aldım. Önemli film kılavuzlarında üzerlerine tüm yazılanları okudum ve kimilerinden örnekler verdim. Filmlerin yönetmenleri, ait oldukları akımlar, dönemler ve ülkeler üzerine verebildiğimce bilgiler verdim. Ve her bir yazının, benim için Sinema denen muazzam ve muhteşem sanat üzerine birer küçük deneme olmasına çabaladım. Umarım sizler de böyle düşünürsünüz"

Yer: Black Out Binası, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi, Petrol Ofisi karşısı
Saat: 14:30 - 16:00 

Şişli Kitap Günleri süresince Şişli Belediyesi tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinden katılımcıları fuar alanına getirmek üzere ring seferleri düzenlenecek. Seferler saat 12.00 itibariyle başlayacak.

 

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