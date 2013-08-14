T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

50. Uluslararası Troia Festivali'nde Volkan Konak fırtınası

Şarkıcı Volkan Konak, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi

14 Ağustos 2013 04:27

 

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen "50. Uluslararası Troia Festivali" kapsamında, şarkıcı Volkan Konak konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan sanatçı Volkan Konak, yaklaşık 2 saat süren konserde eski ve yeni parçalarını seslendirdi. Konseri izlemeye gelenlerin şarkılarına eşlik ettiği Konak, Çanakkale'yi ve Çanakkalelileri çok sevdiğini belirtti.
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yanı sıra kent protokolünün katıldığı konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.
16 Ağustos'ta sona erecek festival süresince İnce Saz, Gripin, Erdal Akkaya, Grup Ezgi, Sezen Aksu ve Fahir Atakoğlu konser verecek, söyleşiler gerçekleştirilecek ve film gösterileri yapılacak, sergiler açılacak. 

ETİKETLER

çanakkaletroiafestivalmüzikvolkan konakkonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24