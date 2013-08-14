50. Uluslararası Troia Festivali'nde Volkan Konak fırtınası

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen "50. Uluslararası Troia Festivali" kapsamında, şarkıcı Volkan Konak konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan sanatçı Volkan Konak, yaklaşık 2 saat süren konserde eski ve yeni parçalarını seslendirdi. Konseri izlemeye gelenlerin şarkılarına eşlik ettiği Konak, Çanakkale'yi ve Çanakkalelileri çok sevdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yanı sıra kent protokolünün katıldığı konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.

16 Ağustos'ta sona erecek festival süresince İnce Saz, Gripin, Erdal Akkaya, Grup Ezgi, Sezen Aksu ve Fahir Atakoğlu konser verecek, söyleşiler gerçekleştirilecek ve film gösterileri yapılacak, sergiler açılacak.