-50 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN OY KULLANACAK ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Türkiye'nin seçmen sayısı 50 milyonu aşarak, 50 milyon 189 bin 930 olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2008 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışma sonunda NVİ-MERNİS Adres Kayıt Sistemi esas alınarak Seçmen Kütüklerini oluşturdu. Oluşturulan seçmen kütükleri ilk olarak 29 Mart 2009 tarihindeki mahalli idareler seçimlerinde kullanıldı. 2009 yerel seçimlerinde seçmen sayısı 48 milyon 49 bin 446, 12 Eylül 2010'daki halkoylamasında 49 milyon 495 bin 493 olarak belirlenmişti. Seçmenler, 2009'daki yerel seçimlerde 177 bin 431, 12 Eylül 2010'daki halkoylamasında ise 151 bin 954 sandıkta oy kulanmıştı. 12 Haziran 2011 seçimlerinde ise seçmenler yaklaşık 200 bin sandıkta oy kullanacak. 12 Eylül 2010'daki halkoylamasından itibaren Türkiye'nin seçmen sayısı 694 bin 437 kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, yıllar itibariyle doğum-ölüm ve nüfus artışı istatistikleri incelendiğinde Türkiye nüfusunun seçmen bazında yıllık artışı yaklaşık 1 milyon 100 bin civarında oluyor. YSK verilerine göre 29 Mart'ta yapılan yerel seçimde katılım oranı yüzde 85.19, 12 Eylül'de yapılan halkoylamasına katılım oranı ise yüzde 77.12 olarak tespit edildi. MERNİS-AKS sistemi esas alınarak oluşturulan Yurtdışı Seçmen Kütüğüne göre de 12 Haziran 2011 seçimlerinde 2 milyon 568 bin 977 seçmen oy kullanacak. -SEÇİME 15 SİYASİ PARTİ KATILACAK- 12 Haziran 2011'de yapılacak 24. dönem milletvekili seçimlerinde 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim bölgesinde 199 bin 207 sandıkta oy kullanacak. Seçime 15 siyasi parti katılacak. Seçimde 7 bin 492'si siyasi partilerden, 203'ü de bağımsız olmak üzere toplam 7 bin 695 aday yarışacak. Seçim takvimine göre yarın siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak. Seçimde kullanılacak oy pusulalarının basımına, basım tamamlandıkça da dağıtımına 2 Mayıs Pazartesi günü başlanacak. Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 2 milyon 568 bin 977 seçmen, 10 Mayıs Salı günü itibariyle 25 gümrük kapısında kurulan sandıklarda oy vermeye başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: 28 Nisan Perşembe: Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere il seçim kurullarına, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. 29 Nisan Cuma: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek. 2 Mayıs Pazartesi: Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. 10 Mayıs Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanacak. 31 Mayıs Salı: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilecek. 2 Haziran Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 5 Haziran Pazar: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 6 Haziran Pazartesi: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak, ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi yapılacak. 9 Haziran Perşembe: tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri kesinleştirilecek. 10 Haziran Cuma: Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak. 11 Haziran Cumartesi: Seçim propagandasının sonu (saat: 18.00) 12 Haziran Pazar: Oy verme günü ve seçim yasaklarının sona ermesi (saat: 24.00)'' -İLLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISI- Seçimde, İstanbul üç seçim bölgesinden 85, Ankara iki seçim bölgesinden 31 ve İzmir de iki seçim bölgesinden 16 milletvekilini parlamentoya gönderecek. YSK, illerin seçim çevrelerine göre çıkaracakları milletvekili sayılarını 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yeniden belirledi. Buna göre, Ankara'nın milletvekili sayısı 3, İstanbul'un 15, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli'nin ise milletvekili sayıları 2'şer arttı. Sakarya, Antalya, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Kayseri illeri ise milletvekili sayılarını birer artırdı. Afyonkarahisar, Konya, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ın milletvekili sayıları 2 azalırken, Ağrı, Aydın, Bitlis, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Karabük milletvekili sayıları ise birer azaldı. Nüfusu iki milletvekili çıkarmak için yeterli olmayan illere iki milletvekili çıkarma hakkı tanıyan 5922 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle Bayburt'un milletvekili sayısı 1'de kaldı. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile 2007 yılında belirlenen milletvekili sayıları şöyle: Çıkarılacak milletvekili sayısı İl Yeni Önceki ---- ----------- ------------- ADANA 14 14 ADIYAMAN 5 5 AFYONKARAHİSAR 5 7 AĞRI 4 5 AMASYA 3 3 ANKARA 31 29 ANTALYA 14 13 ARTVİN 2 2 AYDIN 7 8 BALIKESİR 8 8 BİLECİK 2 2 BİNGÖL 3 3 BİTLİS 3 4 BOLU 3 3 BURDUR 3 3 BURSA 18 16 ÇANAKKALE 4 4 ÇANKIRI 2 3 ÇORUM 4 5 DENİZLİ 7 7 DİYARBAKIR 11 10 EDİRNE 3 4 ELAZIĞ 5 5 ERZİNCAN 2 3 ERZURUM 6 7 ESKİŞEHİR 6 6 GAZİANTEP 12 10 GİRESUN 4 5 GÜMÜŞHANE 2 2 HAKKARİ 3 3 HATAY 10 10 ISPARTA 4 5 MERSİN 11 12 İSTANBUL 85 70 İZMİR 26 24 KARS 3 3 KASTAMONU 3 4 KAYSERİ 9 8 KIRKLARELİ 3 3 KIRŞEHİR 2 3 KOCAELİ 11 9 KONYA 14 16 KÜTAHYA 5 6 MALATYA 6 7 MANİSA 10 10 KAHRAMANMARAŞ 8 8 MARDİN 6 6 MUĞLA 6 6 MUŞ 4 4 NEVŞEHİR 3 3 NİĞDE 3 3 ORDU 6 7 RİZE 3 3 SAKARYA 7 6 SAMSUN 9 9 SİİRT 3 3 SİNOP 2 3 SİVAS 5 6 TEKİRDAĞ 6 5 TOKAT 5 7 TRABZON 6 8 TUNCELİ 2 2 ŞANLIURFA 12 11 UŞAK 3 3 VAN 8 7 YOZGAT 4 6 ZONGULDAK 5 5 AKSARAY 3 4 BAYBURT 1 2 KARAMAN 2 3 KIRIKKALE 3 4 BATMAN 4 4 ŞIRNAK 4 3 BARTIN 2 2 ARDAHAN 2 2 IĞDIR 2 2 YALOVA 2 2 KARABÜK 2 3 KİLİS 2 2 OSMANİYE 4 4 DÜZCE 3 3 TOPLAM 550 550 -SEÇİM BÖLGELERİ- YSK, İstanbul, Ankara ve İzmir'in seçim bölgelerinin milletvekili dağılımını da hesapladı. Buna göre 2 seçim bölgesinden oluşan Ankara'da birinci seçim bölgesinden 16, ikinci seçim bölgesinden ise 15, 3 seçim bölgesine ayrılan İstanbul'da birinci seçim bölgesinin milletvekili sayısı 30, ikinci seçim bölgesinin milletvekili sayısı 27, üçüncü seçim bölgesinin milletvekili sayısı ise 28 oldu. İki seçim bölgesinden oluşan İzmir'de ise her seçim bölgesi 13'er milletvekili çıkaracak. -15 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK- 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. dönem milletvekili genel seçimine 15 siyasi parti katılacak. Oy pusulasındaki yerlerine göre seçime katılacak siyasi partiler şöyle: 1- Adalet ve Kalkınma Partisi 2- Demokrat Parti 3- Cumhuriyet Halk Partisi 4- Emek Partisi 5- Millet Partisi 6- Liberal Demokrat Parti 7- Saadet Partisi 8- Hak ve Eşitlik Partisi 9- Halkın Sesi Partisi 10- Milliyetçi Hareket Partisi 11- Doğru Yol Partisi 12- Türkiye Komünist Partisi 13- Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 14- Büyük Birlik Partisi 15- Demokratik Sol Parti'' Seçimde 7 bin 492'si siyasi partilerden, 203'ü de bağımsız olmak üzere toplam 7 bin 695 aday yarışacak.