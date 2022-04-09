50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Giresun'un Doğankent ilçesinde, yol yapım çalışmasında 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen iş makinesinin operatörü Umut Özdemir, yaşamını yitirdi.

İçleçey bağlı Çatak köyünde meydana gelen olayda, karayolları yüklenici firması tarafından bölgede yürütülen yol çalışması sırasında Umut Özdemir'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.



Kazada operatör Özdemir, hayatını kaybetti. Umut Özdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.