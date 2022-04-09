T24 LogoT24 Logo
Gündem

50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

09 Nisan 2022 10:41

Giresun'un Doğankent ilçesinde, yol yapım çalışmasında 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen iş makinesinin operatörü Umut Özdemir, yaşamını yitirdi.

İçleçey bağlı Çatak köyünde meydana gelen olayda, karayolları yüklenici firması tarafından bölgede yürütülen yol çalışması sırasında Umut Özdemir'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.

Kazada operatör Özdemir, hayatını kaybetti. Umut Özdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

iş makinesigiresunumut özdemiroperatör
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24