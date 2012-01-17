50 kişi toplu intihar etti!

T24

Meksika'nın kuzeyindeki dağlık alanda yaşayan Tarahumara yerlileri, kendilerine "Raramuri", yani "hızlı koşanlar" diyorlar. Yüzyıllardır her coğrafyada avlanmak, haber getirip götürmek için koşmuşlar, dirayetli olmalarıyla çok konuşulmuşlar. Ancak bu kez farklı bir şekilde gündemdeler. O da artan toplu intihar vakaları. İddialara göre, kuraklık sonucu ortaya çıkan gıda sorunu onları intihara sevkediyor. Yiyecek yemek bulamayan, fakir topluluk, çözümü intiharda buluyor.Aralık ayının 10'una kadar, erkek ve kadın dahil 50 kişi intihar etti. Çünkü, çocuklarının karnını doyuracak hiçbir şeyleri yoktu, kimi kendini vadiden aşağı attı, kimi de kendini astı. Bu trajedi Meksika halkını harekete geçirdi. Meksikalılar şimdi erzak göndererek Tarahumara yerlilerinin dramına son vermeye çalışıyor.