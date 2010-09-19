50 kişi içeride, binler dışarıda

T24 - 95 yıl aradan sonra Ahtamar Kilisesi'nde yapılan ilk ayin için tüm dünyadan binlerce Ermeni Van'a geldi. Kilise çok küçük olduğu için, aralarında köşe yazarlarının da olduğu sadece 50 protokol üyesi içeriye alınabildi. Binlerce kişi ise ayini dışarıdaki ekranlardan takip etti.



Ahtamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra yapılacak ayin için tüm dünyadan 4 bine yakın Ermeni Van'a geldi.



Kilisenin küçük olması nedeniyle ayini içeride sadece 50 protokol üyesi izleyebildi. Dışarıda bekleyenler ise, ayini, iki ayrı dev ekrandan izledi.



Saat 11'de başlayan ve iki saat süren ayini, Ermeni Patrik vekili Aram Ateşyan yönetti. Ateşyan, kendilerine Akdamar'da ayin imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.



Ermeni Partikhanesi, kilisenin tepesine hac takılmasına izin verilmediği için ayine katılmamıştı. Ateşyan, bu konuya da değindi ve ayin sonrası, haçın kilisenin tepesine yerleştirileceği konusunda söz aldıklarını söyledi.



Sabah 07.30 sıralarında Van'ın Gevaş ilçesindeki Ahtamar İskelesi'ne gelmeye başlayan cemaat 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından kilisenin bulunduğu adaya ulaştı.



Ayini ulusal ve yabancı medya kuruluşlarından yaklaşık 200 basın mensubu izledi. Ayin için gelen konukların, iskelede bekleyen 17 tekne ile adaya ulaşımı sağlandı.

600'e yakın polis görev aldı



Ayin dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü adada sivil giyimli 50 polis görevlendirdi. İskele çevresinde ise 500 polis görev aldı. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren dedektör köpeği ''Lady'' ise iskele ve adada bomba aradı.



Jandarma Komutanlığı ile Sivil Savunma Müdürlüğüne ait botlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden 7'si uzman 30 sağlık görevlisi ayin dolayısıyla adada bulunduruluyor. Sağlık ekibinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğüne ait hava ambulansı da adada bekletiliyor.

Din adamları Ahtamar'da yetiştirildi



Van Valiliğinin teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın onayı ile yılda bir gün ayine izin verilen Van Gölü'ndeki ada üzerinde bulunan Ahtamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı.

Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor.

Kutsal haç adına yaptırılan ve din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, 95 yıl aradan sonra ilk kez bir ayine ev sahipliği yapıyor.

Adanın ortasında yer alan kiliseye batı ve güneyden birer kapı vasıtasıyla giriliyor. Zengin figürlerin yer aldığı kilise duvarlarında, İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler bulunuyor.





