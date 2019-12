50 kilo verdi, şimdi müzikalde oynayacak

Jodie Prenger İngiliz televizyonu BBC'nin düzenlediği 'I'd do Anything' isimli bir yetenek yarışmasıyla keşfedilen bir yıldız olarak parlamanın dışında, 127 kilodan hayatının en zorlu sınavını vererek normal ölçülere dönüşen bir kadının çekiciliğine kavuşan birisi...



Sahne tutkusuyla dolu Prengerin en büyük hayali bir müzikalde oynayarak parlamak...Ancak onu sahneden uzak tutan bir engeli vardı; tam 127 kilo olması.Geçmişte büyük hayallerle gittiği dans okulundan sırf kiloları yüzünden kovulan genç kadın, tüm iradesini kullanarak diyet tedavisine başladı.



Ülkenin en çok izlenen yetenek yarışması 'I'd do Anything' da gösterdiği performansla jüri üyelerini ve izleyenleri büyüleyen 28 yaşındaki Prenge, müzikalde oynamak için artık hazır.



Verdiği kilolarla tüm hayatı değişen kadın, aynaya her baktığında verdiği mücadelenin büyük zaferiyle karşı karşıya olmanın keyfini çıkarıyor. 57 kiloya kadar düşen Prenge, kamera karşısına geçtiğinde verdiği pozlarda bakışından duruşuna her hareketini, her mimiğini de yenilemiş gibi görünüyor.



Müzikal yarışmasını da kazandı



Hayallerini birbir gerçekleştiren Jodie Prenger, kilo verdikten sonra müzikal yarışmasına katılarak yine muhteşem bir performans sergiledi ve amacına ulaştı. Dünyanın önde gelen bestecilerinden Andrew Lloyd Weber'le zaferini kutlayan Prenger, bir başarı öyküsünün belki de en iyi örneği.



Oliver! isimli müzikalle izleyici karşısına geçmeye hazırlanan genç yetenek, artık normal bir kadın gibi olduğunu ve hayallerin, mucizelerin gerçekleşebileceğine artık inandığını söylüyor.



Alay konusu olmuş



Özellikle ergenlik yıllarında kız ve erkek arkadaşlarının alay konusu olduğunu belirten Prenger, bir genç kız için bu durumun çok korkunç bir şey olduğunu ve ilişki kurmakta sıkıntı duyduğunu dile getiriyor.



"Sosyalleşmek benim için bir kabus olmuştu. Kimse kalmadı etrafımda. Sadece yağlarım ve ben. Erkeklerin iğrenerek bakan gözleri, daha ne kadar da üzerimde kalacak derken şimdi o erkekler bayılıyor bana" diyor.



Ailesinin gurur kaynağı



West End'de sahnelenecek olan Oliver müzikalinde Nancy rolüyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Prenger, jüri üyelerinden Andrew Lloyd Weber'in baştan beri favorileri arasında olarak biliniyordu.



"Weber'e bu kadar yakın olmak müthiş bir duygu. Benden söz etmesi, gözlerini üzerimde, kulaklarını sesimde hissetmek inanılmaz" şeklinde konuşan 28 yaşındaki genç kadın, ailesinin desteği olmadan bu günlere gelemeyeceğini belirtiyor.



"Ailem hep arkamdaydı. Kilo verebileceğime her zaman inandılar. Onlar için hep güzel bir kızdım elbette. Ama şimdi inanılmaz olduğumu söyleyip duruyorlar. Mutluluktan uçuyorum"