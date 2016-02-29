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Dünya
Deutsche Welle

50 kamyonluk yardım Muadamiye’ye ulaştı

Suriye’de ateşkes ilan edilmesinden sonra ilk kez kuşatma altındaki bir bölgeye yardım gönderildi.

29 Şubat 2016 22:29


BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 50 kamyonluk insani yardım Muadamiye'ye ulaştırıldı. Başkent Şam'ın güneybatısında yer alan bölge, Esad rejimine bağlı güçlerin ablukası altındaydı.

Birleşmiş Milletler ateşkes anlaşmasından yararlanarak önümüzdeki 5 gün içinde 154 bin Suriyeliye daha yardım ulaştırılacağını açıkladı. Açıklamada tarafların onay vermesi halinde kuşatma altındaki bölgelerde yaşayan 1 milyon 700 bin Suriyeliye gelecek aylarda yardımların ulaştırılabileceği belirtildi.

ABD ile Rusya arasındaki müzakereler sonrasında cumartesi günü Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Ateşkes anlaşması muhaliflerin iddiasına göre Moskova desteğindeki rejim güçleri tarafından ihlal edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest haftasonu ateşkesin ihlal edildiği yönündeki haberlerin kendilerine ulaştığını söyledi. Earnest günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin ateşkesin hayata geçmesine olan bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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