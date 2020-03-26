50 Cent'ten 'evde sporu bırakmama' çağrısı: Şişmanlayacaksınız

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Ünlü rapçi 50 Cent, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle günlerini evlerinde geçiren insanların spor yapmazlarsa kilo alacağını söyledi. 50 Cent, evlerinde olan insanlara sosyal mesafelerini koruyacak bir biçimde spor yapmanın yollarını bulma çağrısında bulundu.

Gerçek adı Curtis Jackson olan ünlü rapçi, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalarda bir süredir evinden çıkmadığını ve "bundan daha güvenli bir seçenek olmadığını" düşündüğünü ifade etti.

Uzun süredir vücut geliştirmeye merakıyla tanınan Jackson, salgın bitene kadar spor yapmak istediği zaman "insanlarla mesafesini koruyarak" dışarıda koşacağını söyledi ve benzer durumdaki insanlara da önlemlerini alarak spor yapmaya devam etme çağrısında bulundu. 50 Cent, "Birçok insan gerekli ayarlamaları yapmıyor, o yüzden evde oldukları sürece oturacaklar ve şişmanlayacaklar. Şişmanlayacaklar..." dedi.

Jackson, kendini karantinaya almayıp bahar tatili için eyalet değiştiren gençlere de tepki gösterdi. 50 Cent, "Eve git ki bir noktada başka bir bahar tatilin de olsun! Bu son bahar tatilin mi olsun istiyorsun? Ne yapıyorsunuz? Bu güvenli değil" diye konuştu.