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Ekonomi

50 bine yakın işyeri kapandı

Kapanan veya tasfiye sürecine giren şirket, kooperatif gibi ticari işletmelerin toplam sayısı yılın ilk sekiz ayında 50 bine yaklaştı.

07 Eylül 2008 03:00

Kapanan veya tasfiye sürecine giren şirket, kooperatif gibi ticari işletmelerin toplam sayısı yılın ilk sekiz ayında 50 bine yaklaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şirketler kesimine ilişkin ocak-ağustos dönemi kurulma, tasfiyeye girme ve kapanma istatistiklerini açıkladı.

Buna göre anılan dönemde kapanan ve tasfiye sürecine giren toplam şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 48 bin 347'ye ulaştı.

Bu dönem kurulan şirket sayısı 35 bin 863'le geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 3,6 altında kaldı.

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