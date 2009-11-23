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Yaşam

50 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da, 5 imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 bin şişe ''sahte içki'' ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul'da, 5 imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 bin şişe ''sahte içki'' ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı.
     Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Bürosu ekipleri, piyasaya ''sahte içki'' sürdüğü belirlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve takip çalışmasının ardından, 5 ayrı imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
     Operasyonlarda, 5 ayrı imalathanede, yaklaşık 50 bin şişe dolu ''sahte içki'', yine yaklaşık 150 bin boş içki şişesi ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
     ''Sahte içki'' imalatı ve piyasaya sürülmesiyle ilgili değişik adreslere düzenlenen operasyonlarda da 19 kişi gözaltına alındı.
     Şüphelilerin şubedeki sorgusunun ve çalışmaların sürdüğünü kaydeden emniyet yetkilileri, konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdi.

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