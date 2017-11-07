50 bin dal çiçek Atatürk için yola çıktı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYALI çiçekçiler, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliğinde Anıtkabir\'de sergilenecek 24 metrekarelik özel tasarım pano için 50 bin dal çiçek gönderdi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıldönümü için Anıtkabir\'de düzenlenecek anma etkinliğinde Antalya\'dan gönderilen çiçekler kullanılacak. Antalyalı çiçekçiler, mozoleye 50 bin dal çiçeğin yerleştirileceği 24 metrekarelik pano hazırladı. Pano önceden Ankara\'ya gönderilirken, 50 bin dal kırmızı ve sarı karanfil de hazırlanarak yola çıktı. Çiçekler, 9 Kasım günü Anıtkabir\'de panoya yerleştirilecek. Ay yıldızlı Türk bayrağı zemini üzerine sarı karanfillerle Atatürk portresi resmedilip, anma etkinliğinde sergilenecek.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, pano ve çiçekler için hiçbir ücret talep etmediklerini ve gururla yaptıklarını ifade etti. Böyle bir çalışma içinde bulundukları için sektör adına mutlu olduklarını söyleyen Bağdatlıoğlu, \"Yıllardır birçok etkinlikte Anıtkabir\'in süslenmesinde yardımcı olduk. Bu yıl 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası\'nda Antalya\'dan Anıtkabir\'e 50 bin dal çiçek gönderdik. Çiçeklerle panonun üzerine Atatürk portresi ve Türk bayrağı yapılacak\" diye konuştu.

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