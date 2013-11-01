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Ekonomi

50 bankaya tek ATM

Farklı bankanın ATM'sinin kullanılmasında kesilen ücrete yönelik şikayetler üzerine, ücretlendirmenin kaldırılması gündeme geldi

01 Kasım 2013 19:48

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan şikayetler üzerine, farklı bankaya ait ATM'nin kullanılmasında kesilen ücretin düşürülmesi için harekete geçti. Türkiye'deki 50 bankanın ortak ATM cihazları kullanması öngörülüyor.
Star'ın haberine göre, ortak otomasyon ağıyla bağlanacak ATM'lerde ya düşük ücretlendirme ya da ücret almama formülü izlenecek. Mevcut ATM'ler göz önünde bulundurulduğunda kademeli bir geçiş sisteminin olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öncelikli olarak sayısı 40 bine yaklaşan otomatik para çekme makinelerini tek çatı altında toplayacak sistemin bankacılık üzerindeki maliyeti detaylı bir şekilde hesaplanacak.
BDDK'nın çalışmasının henüz teknik düzeyde olduğunu bildiren bir banka yetkilisi, yeni sisteme geçişin ücret ve komisyonların belirlenmesiyle tek limitin ardından olacağını söyledi.
Haziran 2013 tarihi itibariyle bankalara ait 36 bin 55 ATM bulunuyor. Bu sayının yıl sonuna doğru 40 bini bulacağı tahmin ediliyor. Son bir yıllık dönemde bankalar otomatik para çekme makinelerinin sayısını yüzde 11 oranında artırdı.

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