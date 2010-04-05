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50 AKP'li, Anayasa Değişiklik teklifinden imzalarını çekti

AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, kendisi dahil 50'den fazla milletvekillinin Anayasa değişikliği teklifindeki imzasını geri çektiğini ve metnin yeniden imzaya açıldığ

05 Nisan 2010 03:00

T24 - AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç, kendisi dahil 50'den fazla milletvekillinin Anayasa değişikliği teklifindeki imzasını geri çektiğini ve metnin yeniden imzaya açıldığını söyledi. Anayasa paketinin arkasında olduklarını söyleyen Kılıç, amaçlarının imza tartışmasını sona erdirmek olduğunu belirtti.

AKP'li vekillerin imzasını çekmesiyle teklifteki imza sayısı 184'ün altına düştü ve yeniden imzaya açıldı.

İmzaların bugün içinde tamamlanması bekleniyor. İmzalar tamamlanırsa yeni teklif gün içinde Meclis'e sunulacak.

Suat Kılıç, paketi önceden imzalayanların yeniden imza atacaklarını vurguladı.


CHP'nin iddiası neydi?

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı'na sunulan Anayasa değişiklik teklifinin, daha önce milletvekillerinin hazır halde bulunan imzalarıyla sunulduğunu ve bu imzaların içinde, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in de Antalya Milletvekili olarak imzasının bulunduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise iddiayı yalanlayarak, anayasa değişiklik teklifinde imzasının olmadığını belirtmişti.



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