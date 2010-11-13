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Yaşam

50 ADET KOÇ PARASINA KURBANLIK BOĞA SAMSUN (A.A)

13 Kasım 2010 13:27

-50 ADET KOÇ PARASINA KURBANLIK BOĞA SAMSUN (A.A) - 13.11.2010 - Samsun'da özel olarak beslenen bir ton ağırlığındaki kurbanlık boğa, 20 bin liraya satışa çıkarıldı. Kurbanlık boğayı özel olarak beslediklerini belirten firmanın sahibi Fehmi Yalçın, ''Reis'' adını verdikleri boğanın, bir ton ağırlığında olduğunu söyledi. Yalçın, Kurban Bayramı için besledikleri boğayı 20 bin TL'den satışa sunduklarını belirterek, ''Bu boğa, tesisimizdeki en iri kurbanlık. Özel olarak bakıldı. Bayram nedeniyle de süsleyerek satışa çıkardık. Birçok meraklısı var. Herkes gelip bakıyor, beğeniyor ancak fiyatını ve ağırlığını öğrenince de şaşırıyor'' dedi. Bir tonluk kurbanlıkla 50 adet koç ve iki adet de ikinci el otomobil alınabildiğini belirten Yalçın, kurbanlık boğanın bayram süresince satılmaması halinde kendi tesislerinde kasaplık olarak değerlendirileceğini bildirdi.

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