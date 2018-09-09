5 yılın ardından Gezi davasında öğrenciye 7 yıl hapis istemi

Karabük Cezaevi’nde tutuklu avukat Şükriye Erden’in Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan kızı Anadolu Üniversitesi Felsefe öğrencisi Merve Önem hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Önem’in Gezi eylemlerinde Taksim’in yayalaştırılmasına karşı çıkan ve polise molotof kokteyli, havai fişek atan yüzleri kapalı grubun arasında yer aldığı öne sürülerek, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası istendi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Merve Önem 29 Mart 2018’de yapılan ev baskınları sırasında gözaltına alındı. Dokuz gün gözaltında kalan Önem, 2014 yılında açılan bir soruşturma kapsamında “terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. İddianamesi ise aylar sonra tamamlandı. İddianamede 28 Mayıs 2013’te Taksim Meydanı’nın ve Gezi Parkı’nın yayalaştırılma çalışmalarına karşı başlatılan inşaat çalışmalarının 400 kişilik bir grup tarafından durdurulmaya çalışıldığı belirtildi. Atılan sloganların yer aldığı iddianamede çevik kuvvet tarafından grupların uyarıldığı ve kademeli yapılan müdahele ile grupların dağıtıldığı kaydedildi. Tekrar bir araya gelen grubun polise molotof kokteyli, havai fişek ve sapanla taş attıklarının iddia edildiği iddianamede bu eylemi gerçekleştiren kişilerin yüzlerinin kapalı olduğu, Önem’in ise bu grubun içerisinde olduğu, saldırıya hazır bir halde olduğu öne sürüldü. Ayrıca Önem’in DHKP/C’nin silahlı kanadını temsil ettiği iddia edilen siyah pantolon ve beyaz tişört giydiği öne sürüldü.

İddianamede Önem’in, 31 Mart 2013 günü Mahir Çayan’ı anma etkinliğine katıldığı ve atılan sloganlara katıldığı iddia edildi. Önem’in 15 Haziran 2013’te ise Cihan K. isimli bir şahısla yaptığı telefon görüşmesinde, Cihan K’nin Gezi eylemlerinde olduğunu söylediği, Merve Önem’e eylemlerden uzak durmasını, gözaltına alınması halinde geçmişinden kaynaklı tutuklanacağını söylediği öne sürüldü. Ayrıca Önem’in emniyette susma hakkını kullanması iddianamede yer aldı. Savcı, Önem’in “silahlı terör örgütü üyesi” olduğu iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.