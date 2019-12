-5 YILDIR KAYIP KIZLARINI ARIYORLAR SAKARYA (A.A) - 29.03.2011 - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 5 yıl önce 2,5 yaşındayken büyük annesinin evinin önünden kaybolan Alev Çetin'in ailesi, Kayseri'de şeker toplamak için evden ayrılan üç çocuğun cesedinin bulunmasıyla umutlandı. Yüzevler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman (36) ve Nuran Çetin (32) çiftinin üç çocuğundan biri olan Alev Çetin (8), 12 Haziran 2006'da misafirliğe gittiği büyük annesinin evinin önünde kayboldu. 5 yıldır kayıp kızlarını arayan Çetin ailesi, Kayseri'de kaybolan üç çocuğun cesetlerinin bulunmasını sağlayan polis ekibinin kendi çocuklarını da bulmasını istiyor. Acılı anne Nuran Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldan beri kayıp olan kızları nedeniyle acı ve zor günler yaşadıklarını bildirdi Kızının 5 yıl önce Sapanca'daki büyük annesinin evinin önünden kaybolduğunu anlatan Çetin, ''Kime sorarsak 'o gün evde yoktum' diyor. Zaten çok küçük bir mahalle, birkaç ev var. Köy gibi bir yer. Nasıl kimse görmedi, ben de hayret ediyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu küçücük yerde nereye girdi? Yerin dibine girmedi ya sonunda. Ben de şüpheleniyorum, o mahalledekilerden birinin haberi olmadı mı? Kayseri'deki çocukları nasıl buldular, biz de istiyoruz. Allah rızası için'' dedi. Kızlarının kaybolduğu günden beri her gün ağladığını ifade eden Çetin, ''Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Nasıl Kayseri'deki çocukları çıkardı, biz de istiyoruz. Ben de hep ağlıyorum. Onların yine ölüsü bulundu, ölüsü olsa ölüsüne de razıyım. Yeter ki bulunsun. Ölüsü de dirisi de yeter ki bulunsun. Biz de bulunmasını istiyoruz, biz de bu memleketin vatandaşıyız. Bizim de evladımız kayboldu, ciğerlerimiz yanıyor. Her gün biz zaten ölüyoruz'' diye konuştu. -50 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ- Çetin, kızını bulan kişi ya da kişilere 50 bin dolar ödül vereceklerini belirterek, ''Eşim daha önce de para ödülü koymuştu, yine geçerlidir. Ben evimi vermeye razıyım. Her şeyi vermeye razıyız, yeter ki bulunsun. Eşim 50 bin dolar para ödülü verecek'' şeklinde konuştu. Kayseri'de şeker toplamak için girdikleri evde öldürülen ve Yozgat'ta cesetleri bulunan üç çocuğun haberini duyunca ağlamaya başladığını anlatan Çetin, ''Çok etkilendim. İki, üç gündür hep ağlıyoruz. Onların ki aydınlandı, bizim ki de aydınlansın. Ölüsüne de razıyım. Allah büyüktür, onlara çıkardı ölüsünü, bir gün bize de... Aydınlansın yeter ki. Acaba ne oldu, o belirsizlik insanı yoruyor. Her gün ölüyoruz. Ne zaman sofraya otursak aklımızda. Başımızı yastığa koyduğumuzda aklımızda. Aklımızdan çıkmıyor'' dedi. Çetin, kızının yaşaması halinde ilköğretim okulu 2. sınıf öğrencisi olacağını belirterek, kızının okula giden yaşıtlarına bakarak ağladıklarını söyledi. Çaresiz kaldıklarını kaydeden Çetin, ''Bize de bir ekip kurulsun, bizim ki de bulunsun. Yerin dibine girmedi ya? Ölüyse de, diriyse de bir kemiğe bile razıyız. Yeter ki bulunsun. Bu belirsizlik insanı öldürüyor. Herkesten yardım istiyorum, Allah rızası için. Bilenler görenler duyanlar Allah rızası için ölüsü dirisi yeter ki bulunsun'' diye konuştu.